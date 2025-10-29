برگزاری بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی فولاد کیش

بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی فولاد کیش (2025) ششم تا هشتم آبان ماه با حضور بیش از یکصد شرکت داخلی و خارجی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی کیش با حضور تولیدکنندگان مطرح زنجیره تولید آهن و فولاد کشور برگزار شد. در این نمایشگاه تولیدکنندگان و هلدینگ های مطرح کشور از جمله هلدینگ توسعه صنایع و معادن غدیر (وکغدیر) نیز با کلیه زیرمجموعه های تابعه زنجیره تولید شامل کلیه شرکت های حوزه اکتشاف و حفاری تا تولیدکنندگان محصولات نهایی و آلیاژی با ظرفیت کامل شرکت کردند.