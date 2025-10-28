اشتغالزایی در مزارع کشاورزی سیب زمینی فیروزکوه

فیروزکوه از جمله شهرهایی است که خانواده‌ها، به‌ویژه زنان سرپرست خانوار، با محدودیت‌های جدی در زمینه اشتغال و معیشت دست‌وپنجه نرم می‌کنند. ایجاد فرصت‌های کاری پایدار برای این قشر آسیب‌پذیر، نقشی کلیدی در بهبود کیفیت زندگی و کاهش محرومیت دارد. در همین راستا، بنیاد مستضعفان با راه‌اندازی شرکت کشاورزی و دامپروری ران در شهرستان فیروزکوه، گامی مؤثر در مسیر اشتغال‌زایی و تولید برداشته است. این مجموعه با دارا بودن ۶۲ هکتار از اراضی کشاورزی فیروزکوه، بالغ بر ۲۷۰۰ تن سیب زمینی مرغوب در انبار جمع آوری کرده است تا در امنیت غذایی و تنظیم بازار نقش موثری ایفا کند. این واحد سالانه زمینه اشتغال ۲۷۰۰ نفر به‌صورت مستقیم فراهم می‌کند. نکته شاخص این طرح، حضور پررنگ بانوان سرپرست خانوار بومی منطقه است که ۹۰ درصد نیروی کار مجموعه را تشکیل می‌دهند؛ زنانی که تلاش و حضورشان، نه‌تنها چرخ معیشت خانواده‌هایشان را می‌چرخاند، بلکه امید، توانمندی و اعتمادبه‌نفس را در جامعه‌ای نو می‌رویاند. در این واحد کشاورزی کارگران مرد نیز در عملیات بارگیری و تخلیه سیب زمینی مشارکت دارند. سود حاصل از مزارع کشاورزی سیب زمینی در مسیر محرومیت زدایی و آبادانی مناطق محروم کشور هزینه می شود.