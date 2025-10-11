تولید در مسیر پیشرفت مناطق محروم

واحد دامپروری قدس شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور متعلق به بنیاد مستضعفان و در بخش زبرخان شهرستان نیشابور می باشد که دارای مساحت 8 هکتار می باشد این واحد دارای 906 راس دام دوشا و 1058 راس مولد و 110 راس گوساله نر و جوانه و 979 راس تلیسه و گوساله ماده می باشد که جمعا 2147 راس کل گله می باشد این واحد روزانه 41 تن تولید شیر دارد این واحد 10 نفر نیروی پیمانکار دارد که ادوات و کودروبی این واحد را انجام داده و 70 نفر نیروی قراردادی و 5 نفر نگهبان می باشد این واحد در سنوات گذشته در تولید شیر خشک نوزاد انسان نیز فعالیت داشته است. شایان ذکر است شیر تولیدی این مجموعه از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است. سود حاصل از این دامپروری صنعتی در مسیر محرومیت زدایی و آبادانی مناطق محروم صرف می شود.