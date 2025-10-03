سفری امن، آرام و اقتصادی، در مسیر ریلی ( مشهد)

کاهش ترافیک جاده‌ای، مصرف کمتر سوخت و کاهش آلودگی‌های زیست محیطی از مزیت‌های حمل و نقل ریلی است؛ این شیوه حمل و نقل، ایمن‌تر از روش‌های دیگر است و می‌تواند تعداد زیادی مسافر را به‌صورت هم‌زمان و با هزینه‌ای مقرون‌به‌صرفه جابه‌جا کند. قطارهای بن‌ریل، متعلق به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی که جوان‌ترین ناوگان ریلی مسافری کشور به شمار می‌آید، بیش از 33 سال است که به مسافران خود خدماتی متفاوت ارایه می‌کند، از ایجاد واگن‌های دوتخته، تا اتاق بازی و ...؛ علاوه بر همه اینها، سود این شرکت در مسیر محرومیت زدایی و آبادانی مناطق محروم صرف می‌شود.