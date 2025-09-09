*سایهی غروب در قلب آبادان؛ روایت تصویری از زندگی، نگاه و نفسهای آخر روز*
در واپسین ساعات روز، آبادان زیرسایهی غروب،چهرهای تازه به خود میگیرد؛ نخلهایی که درنورکمرنگ خورشید ایستادهاند، مرغابیهایی که بر سطح آرام رودخانه شناورند، ماهیگیرانی که تورشان را در آب رها میکنند، لنجهایی که به اسکله نزدیک میشوند، و دوچرخهسواری که در حاشیهی نور رکاب میزند. در میانهی این همه حرکت و مکث، عکاسی ایستاده تا لحظهها را ثبت کند. این گزارش تصویری، تماشای زندگیست در سایهی نور و غروب؛ در قلب آرام ولی تپندهی آبادان. تماشای سکوتی دلچسب و پرمعنا از شهری که هنوز هم نفس میکشد، میجوشد و با غروبش، قصهای تازه روایت میکند.
عکاس: مرضیه بهبهانی
کد خبر : ۱۶۸۴۰۸۵