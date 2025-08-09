موزه امام حسین (ع)
حرم امام حسین (ع) یکی از اماکن مذهبی مهم جهان اسلام است که در تمام طول سال خصوصا عاشورا و اربعین از سراسر دنیا زائر دارد. موزهی امام حسین در طبقهی دوم حرم ایشان قرار دارد، این موزه در تاریخ 5 ژوئیهی 2011 افتتاح شد. این موزه در نزدیکی حرم مطهر امام حسین (ع) واقع شده و مجموعهای از آثار باستانی، دستنوشتهها، سلاحها، و ادوات مربوط به تاریخ اسلام را به نمایش میگذارد. در موزهی امام حسین (ع) وسایل و اشیای ارزشمند و گرانبهایی وجود دارد که از طرف پادشاهان، افراد برجسته و ثروتمندان کشورهای مختلف به این موزه اهدا شدهاند. آثار تاریخی که در این موزه نگهداری میشود بسیار قدیمی هستند و قدمت برخی از آنها به بیش از 1000 سال پیش برمیگردد، علاوه بر این آثار تاریخی، فرشهای دستباف گران قیمتی نیز در موزهی امام حسین نگهداری میشود که به وسیلهی هنرمندان ایرانی و ترکیهای بافته و به موزهی حرم امام حسین هدیه شدهاند.