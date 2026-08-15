نمایش کوراوغلو در تبریز

نمایش حماسی کوراوغلو با حضور بیش از ١٠٠ هنرمند در گروه‌های بازیگری، هنروری، حرکات موزون، موسیقی آذربایجانی و عاشیقی و پس از ٢٥٠ ساعت تمرین طی هفت ماه گذشته، به کارگردانی یعقوب صدیق‌جمال از روز جمعه ۲۳ مردادماه ساعت ۲۱:۳۰ در فضای باز روی صحنه رفت و مخاطبان تبریزی شاهد تجربه‌ای متفاوت از این اثر نمایشی بودند. این اجرا ششمین مرحله اجرای نمایش «کور اوغلی» از سال ۱۳۷۹ تاکنون محسوب می‌شود که این بار با تغییر فضای اجرا، امکان استفاده گسترده‌تر از ظرفیت‌های محیطی و جلوه‌های نمایشی را فراهم کرده است.