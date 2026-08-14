همزمان با فرارسیدن ۴٨ صفر، سالروز رحلت جانسوز حضرت محمد مصطفی(ص) و شهادت مظلومانه امام حسن مجتبی(ع)، مردم شهرستان قوچان و روستاهای اطراف با حضور پرشور و معنوی خود، در قالب آیین پیاده‌روی به سمت حرم مطهر امامزاده سلطان ابراهیم(ع) حرکت می‌کنند. زائران و عزاداران از مسیرهای مختلف، با پای پیاده راهی این بقعه متبرکه می‌شوند و در طول مسیر، موکب‌های پذیرایی با خدمت‌رسانی به عزاداران، از زائران استقبال می‌کنند. این حرکت معنوی که جلوه‌ای از ارادت مردم منطقه به اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) است، با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌ها و جوانان همراه است و فضای مسیر را سرشار از حال‌وهوای عزاداری و معنویت کرده است. در پایان این مسیر، زائران با حضور در حرم مطهر امامزاده سلطان ابراهیم(ع)، به عزاداری و سوگواری پرداخته و در مراسم‌های مذهبی و معنوی این روز شرکت می‌کنند. این آیین هر ساله به عنوان یکی از جلوه‌های باشکوه ارادت مردم قوچان و روستاهای اطراف به پیامبر اکرم(ص) و خاندان گرامی ایشان برگزار می‌شود.