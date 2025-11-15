«دریاچه ارومیه» دیگر دریاچه نیست!
تا چندین دهه پیش، دریاچه ارومیه بزرگترین دریاچه کشور و دومین دریاچه فوقشور جهان با ۱۰۲جزیره بود. مساحت این دریاچه در سال ۱۳۷۷ در حدود شش هزار کیلومتر مربع بود که در ردیف بیست و پنجمین دریاچه بزرگ دنیا از نظر مساحت قرار میگرفت. دریاچه ارومیه در سال ۱۳۷۴ بیشترین حجم آب به میزان ۳۲ میلیارد متر مکعب آب داشته است. دریاچهٔ ارومیه به عنوان بزرگترین دریاچهٔ داخلی ایران، بزرگترین دریاچه آب شور در خاورمیانه ، و ششمین دریاچهٔ بزرگ آب شور دنیا شناخته میشد.
عکاس: سیدکاظم یوسفی
