بازدید خبرنگاران از شرکت سیمان صوفیان

شرکت سیمان صوفیان با بیش از پنج دهه فعالیت، به عنوان یکی از تولیدکنندگان برجسته در صنعت سیمان کشور شناخته می‌شود. این شرکت با تولید انواع سیمان پرتلند، تلاش دارد تا نیازهای داخلی کشور را تأمین کرده و در راستای آبادانی ایران عزیز، سهمی از صادرات سیمان به کشورهای همسایه را نیز به خود اختصاص دهد.

در روز پنج‌شنبه، خبرنگاران از شرکت سیمان صوفیان بازدید کردند و در نشستی خبری، محمد ارشد، مدیر عامل این شرکت، گزارشی جامع از روند فعالیت‌ها و عملکرد شرکت ارائه داد.