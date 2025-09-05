بزرگداشت دکتر «رضا شعبانی»

مراسم نکوداشت دکتر «رضا شعبانی»، چهره ماندگار تاریخ و برنده جایزه علامه طباطبایی در تالار آینده‌پژوهی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین با حضور «غلامرضا امیرخانی» معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، حجت‌الاسلام «حسین مظفری» نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین، و «محمد نوذری» استاندار قزوین برگزار شد. دکتر شعبانی با سال‌ها فعالیت پژوهشی و تالیف آثار علمی ارزشمند، نقش مهمی در ثبت و تبیین تاریخ ایران داشته و به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین مورخان معاصر شناخته می‌شود.