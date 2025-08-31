بازدید خبرنگاران از پنج پروژه مشارکتی بانک توسعه تعاون در آذربایجان شرقی

همزمان با گرامیداشت هفته دولت، جمعی از خبرنگاران و عکاسان رسانه‌های آذربایجان شرقی از پنج پروژه مشارکتی بانک توسعه تعاون در استان (شرکت توران صنعت، تولیدکننده انواع کیک، بیسکویت و کلوچه، شرکت ویستا الکتریکا رایکا، تولیدکننده انواع باتری خودرو، بیمارستان بهبود (شرکت تعاونی بهداشتی درمانی نصر) به‌عنوان برترین تعاونی ملی، شرکت تعاونی آسان مسکن، سازنده واحدهای مسکونی تعاونی بازنشستگان ارتش و مجتمع بین‌راهی میلاد به‌عنوان یکی از مدرن‌ترین مجتمع‌های بین‌راهی استان) بازدید کردند. این بازدیدها با هدف معرفی دستاوردهای بانک توسعه تعاون در حمایت از طرح‌های مشارکتی و نقش‌آفرینی تعاونی‌ها در توسعه اقتصادی استان برگزار شد.