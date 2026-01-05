به گزارش ایلنا : سعید شجاعی، نیاز بخش صنعت و معدن را حدود ۱۴۰ میلیون مترمکعب در زمان اوج مصرف روزانه اعلام کرد و گفت: این میزان گاز در صنایع تولیدی؛ فولاد، سیمان، آجر، کاشی و سرامیک و سایر صنایع، صرف تولید و تامین نیاز داخل و بازارهای صادراتی می‌شود.

شجاعی با اشاره به وضع محدودیت گاز صنایع با فرا رسیدن فصل سرما افزود: از هفته دوم آذر ماه برنامه محدودیت گاز از سوی شرکت ملی گاز ایران در صنایع آغاز شده است و در حال حاضر میزان محدودیت گاز در صنایع فولاد به ۵۴ درصد رسیده که نسبت به میزان مشابه سال گذشته ۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

