گرمای کمفروغ تولید در محدودیتهای زمستانی گاز
معاون وزیر صمت گفت: طبق برآورد صورت گرفته در سال جاری، گاز مورد نیاز کشور در زمان اوج مصرف ۸۵۰ میلیون مترمکعب در روز است که مصرف کل بخش صنعت و معدن به عنوان حوزه مولد و ارزآور چیزی در حدود ۱۶.۵ درصد بوده و همین مقدار هم با فرا رسیدن زمستان مشمول محدودیتهای قابلتوجهی میشود.
به گزارش ایلنا : سعید شجاعی، نیاز بخش صنعت و معدن را حدود ۱۴۰ میلیون مترمکعب در زمان اوج مصرف روزانه اعلام کرد و گفت: این میزان گاز در صنایع تولیدی؛ فولاد، سیمان، آجر، کاشی و سرامیک و سایر صنایع، صرف تولید و تامین نیاز داخل و بازارهای صادراتی میشود.
شجاعی با اشاره به وضع محدودیت گاز صنایع با فرا رسیدن فصل سرما افزود: از هفته دوم آذر ماه برنامه محدودیت گاز از سوی شرکت ملی گاز ایران در صنایع آغاز شده است و در حال حاضر میزان محدودیت گاز در صنایع فولاد به ۵۴ درصد رسیده که نسبت به میزان مشابه سال گذشته ۵ درصد افزایش را نشان میدهد.