خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

به‌روز نشدن قوانین مالیاتی؛

مانعی بزرگ برای رشد استارتاپ‌ها و اقتصاد دیجیتال

مانعی بزرگ برای رشد استارتاپ‌ها و اقتصاد دیجیتال
کد خبر : 1716362
لینک کوتاه کپی شد.

سید محمد فتاح جهرمی

بنیان‌گذار سامانه‌های مازیس و سیوان‌لند با انتقاد از عقب‌ماندگی قوانین مالیاتی از تحولات اقتصاد دیجیتال، تأکید کرد که تداوم این وضعیت نه تنها رشد استارتاپ‌ها را مختل می‌کند، بلکه فرصت‌های بزرگ اشتغال‌زایی و نوآوری در کشور را به خطر می‌اندازد.

به گزارش ایلنا به نقل از سیوان لند: سید محمد فتاح جهرمی، کارآفرین حوزه فناوری و بنیان‌گذار سامانه مازیس و سیوان‌لند، در گفت‌وگویی با اشاره به چالش‌های جدی پیش روی کسب‌وکارهای نوپا، به‌روز نبودن قوانین و مقررات مالیاتی را یکی از بزرگ‌ترین موانع رشد استارتاپ‌ها و اقتصاد دیجیتال ایران دانست.

او معتقد است؛ تا زمانی که قوانین مالیاتی میان کسب‌وکارهای سنتی و دیجیتال تفکیک روشنی قائل نشوند، بسیاری از استارتاپ‌های خلاق با مشکلات مالی، کندی پیشرفت و حتی تعطیلی مواجه خواهند شد.

قوانین مالیاتی سنتی؛ ناسازگار با ماهیت کسب‌وکارهای دیجیتال

بسیاری از قوانین موجود هنوز تفاوتی میان کسب‌وکارهای سنتی و دیجیتال قائل نشده‌اند و نتیجه این ناهماهنگی، کندی رشد، خسارات مالی و حتی تعطیلی برخی استارتاپ‌هاست.

سید محمد فتاح جهرمی در این باره می‌گوید: «به‌روز نشدن قوانین مالیاتی؛ مانعی بزرگ برای رشد استارتاپ‌ها و اقتصاد دیجیتال است».

به گفته وی، استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی سهم مهمی در اقتصاد کشور دارند و می‌توانند موتور رشد نوآوری، اشتغال و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان باشند. با این حال، بسیاری از قوانین و مقررات مالیاتی هنوز بر اساس مدل‌های سنتی طراحی شده و توانایی پاسخ به نیازهای کسب‌وکارهای دیجیتال را ندارند.

سردرگمی در تعیین مالیات، گزارش‌دهی و معافیت‌ها

این عدم هماهنگی باعث شده فعالان حوزه فناوری در تعیین میزان مالیات، شیوه پرداخت، نحوه گزارش‌دهی و برخورداری از معافیت‌ها با سردرگمی مواجه شوند.

فتاح جهرمی تأکید می‌کند: «این شرایط نه تنها رشد استارتاپ‌ها را محدود می‌کند، بلکه باعث تحمیل هزینه‌های اضافی و گاهی خسارات سنگین به آن‌ها می‌شود».

کارشناسان معتقدند؛ ایجاد قوانین مالیاتی منعطف، شفاف و متناسب با مدل‌های کسب‌وکار دیجیتال می‌تواند علاوه بر کاهش سردرگمی، انگیزه سرمایه‌گذاری را افزایش دهد و به رشد پایدار اقتصاد نوین کمک کند.

در غیر این صورت، بسیاری از فرصت‌های اقتصادی ارزشمند در حوزه فناوری و استارتاپ‌ها از دست خواهد رفت و کشور از ظرفیت عظیم جوانان خلاق و شرکت‌های دانش‌بنیان محروم خواهد ماند.

سید محمد فتاح جهرمی که تجربه راه‌اندازی و مدیریت موفق پلتفرم‌های مازیس و سیوان‌لند را در کارنامه دارد، بار دیگر بر ضرورت بازنگری فوری در قوانین مالیاتی تأکید کرد و اظهار امیدواری نمود که مسئولان با همکاری فعالان بخش خصوصی، چارچوب‌های قانونی متناسب با اقتصاد دیجیتال را هرچه زودتر تدوین و اجرایی کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب