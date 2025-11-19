آخرین وضعیت قیمت سیمان چهارشنبه 28 آبان
قیمت سیمان امروز چهارشنبه 28 آبان اعلام شد. طبق اطلاعات ارائهشده از سوی این مرجع قیمت سیمان، بازار همچنان تحتتأثیر عرضه هفته جاری در بورس کالاست؛ عرضهای که عصر یکشنبه انجام شد و مبنای قیمتگذاری این هفته را تعیین کرد.
به گزارش ایلنا و به نقل از سیوان لند، قیمت سیمان امروز چهارشنبه 28 آبان اعلام شد. طبق اطلاعات ارائهشده از سوی این مرجع قیمت سیمان، بازار همچنان تحتتأثیر عرضه هفته جاری در بورس کالاست؛ عرضهای که عصر یکشنبه انجام شد و مبنای قیمتگذاری این هفته را تعیین کرد.
به گزارش سیوان لند، نرخهای امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته در دسترس خریداران قرار گرفته و امکان ثبت سفارش برای انواع تیپها و برندهای سیمان از سراسر کشور از طریق این پلتفرم فراهم است.
سیوان لند اعلام کرده که تمامی خریدها بهصورت مستقیم از بورس انجام میشود و سیمانها مستقیم از درب کارخانه به محل پروژهها ارسال خواهند شد؛ موضوعی که سبب کاهش هزینههای مازاد و دسترسی کاربران به قیمتهای مناسبتر شده است.
سیوان لند قیمت عمده انواع سیمان امروز را به شرح زیر اعلام کرده: