به گزارش ایلنا و به نقل از سیوان لند، مرجع قیمت سیمان، قیمت‌های امروز برای سیمان اعلام شد. این پلتفرم آنلاین مصالح ساختمانی، قیمت سیمان 27 آبان را با اندک افزایشی نسبت به هفته گذشته اعلام کرد. برخلاف روند کم‌تحرکی که بازار سیمان در ماه‌های اخیر پیش گرفته بود، در طی هفته جاری و هفته گذشته پس از عرضه در بورس، شاهد شیب مثبت هرچند اندک قیمت‌های سیمان بوده‌ایم.

قیمت سیمان 27 آبان 1404 در سیوان لند

سیمان فارس تیپ 2 پاکتی 128.000 تومان،

سیمان آبیک تیپ 2 پاکتی 121.000 تومان،

سیمان تهران تیپ 2 پاکتی 128.000 تومان،

سیمان مازندران تیپ 2 پاکتی 130.000 تومان،

سیمان خزر تیپ 2 پاکتی 121.000 تومان،

و سیمان مابقی کارخانجات و سایر مصالح ساختمانی به شرح زیر از سیوان لند قابل خریداری می‌باشند:

انتهای پیام/