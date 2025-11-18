مقاومت مدیران سنتی در برابر فناوری، مانع اصلی پیشرفت کشور

به گزارش ایلنا به نقل از سیوان لند:رشد شتابان فناوری و ورود ابزارهای تحلیلی پیشرفته به عرصه مدیریت، فرصت‌های تازه‌ای برای تصمیم‌سازی علمی فراهم کرده است. در حالی که بسیاری از کشورها با اتکا بر داده، شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری را تقویت کرده‌اند، بخشی از ساختار مدیریتی ایران همچنان بر روش‌های سنتی، سلیقه‌ای و تجربی تکیه دارد. این فاصله میان ابزارهای جدید و نگرش قدیمی، به یکی از موانع اساسی توسعه تبدیل شده است. سید محمد فتاح جهرمی، بنیان‌گذار سامانه‌های نوین در حوزه صنعت ساختمان، بر این باور است که آشنا نبودن مدیران با فناوری، ریشه اصلی این مقاومت است.

چالش‌های مدیریت سنتی در عصر فناوری

با گسترش فناوری‌های نوین، نقش داده در تصمیم‌گیری‌های علمی بیش از هر زمان دیگری برجسته شده است. اما در بسیاری از بخش‌های مدیریتی کشور، آشنایی ناکافی با ابزارهای تحلیل داده سبب شده مسیر تحول با کندی همراه باشد.

فتاح جهرمی در توضیح این چالش می‌گوید:«با پیشرفت تکنولوژی و توسعه ابزارهای تحلیلی، جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تصمیم‌گیری‌های دقیق و علمی ایفاء کند، اما متأسفانه بسیاری از مدیران هنوز به روش‌های احساسی و تجربی تکیه دارند.»

این نگاه سنتی، که حاصل سال‌ها مدیریت بدون بهره‌گیری از ابزارهای دیجیتال است، عملاً تصمیم‌سازی را از مسیر علمی خارج کرده و امکان رصد دقیق روندها را کاهش می‌دهد.

ریشه‌های مقاومت در برابر فناوری

یکی از دلایل اصلی عدم استقبال مدیران از فناوری، ناآشنایی با سازوکارهای نوین و ترس از تغییر ساختارهای قدیمی است. به گفته جهرمی، این مقاومت یک مخالفت آگاهانه نیست، بلکه نتیجه کمبود دانش فناورانه و نبود آموزش‌های تخصصی است.

وی در ادامه می‌افزاید:«مدیران سنتی در برابر ورود فناوری و تغییر ساختارها مقاومت می‌کنند، زیرا با ابزارهای جدید آشنایی ندارند. این مقاومت نه از سر مخالفت، بلکه از ناآشنایی با مفاهیم نوین مدیریت داده‌محور است. در نتیجه، تصمیمات در بسیاری از بخش‌ها بدون تکیه بر داده و تحلیل علمی گرفته می‌شود و این موضوع کشور را از مسیر توسعه جهانی عقب نگه می‌دارد.»

ضرورت اقدام فوری برای تغییر نگرش مدیریتی

ورود فناوری به ساختارهای مدیریتی، نیازمند ایجاد زیرساخت فکری و آموزشی است. کارشناسان معتقدند که حرکت به سوی تصمیم‌گیری داده‌محور باید از سطوح ارشد مدیریتی آغاز شود.

محمد فتاح جهرمی در این زمینه تأکید می‌کند:«ضروری است دولت و مسئولان آگاه کشور هرچه سریع‌تر برای تغییر این رویکرد اقدام کنند. برگزاری دوره‌های آموزشی برای مدیران ارشد، میانی و کارشناسان می‌تواند به ارتقای سطح آگاهی و شکل‌گیری فرهنگ داده‌محوری در مدیریت کشور منجر شود.»

تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که تغییر نگرش مدیران و ایجاد ساختارهای دیجیتال، پایه‌ای‌ترین مرحله برای حرکت به سمت شفافیت و کارآمدی است.

انتهای پیام/