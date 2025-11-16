به گزارش ایلنا به نقل از سیوان لند: با شتاب گرفتن تحولات دیجیتال در اقتصاد ایران، کسب‌وکارها ناگزیر به تغییر مدل‌های فعالیت خود هستند. در حالی که برخی فعالان اقتصادی با بهره‌گیری از هوش مصنوعی و ابزارهای نوین، خود را با روندهای جدید هماهنگ کرده‌اند، بخش دیگری از بازار همچنان بر روش‌های سنتی اصرار دارد. در خمین راستا، سید محمد فتاح جهرمی، بنیان‌گذار پلتفرم‌های سیوان‌لند و مازیس، بر ضرورت هوشمندسازی کسب‌وکارها تأکید کرد و هشدار دادد که مقاومت در برابر فناوری می‌تواند به حذف از بازار منجر شود.

تحولات فناورانه و تغییر مدل‌های کسب‌وکار

با گسترش فناوری و هوش مصنوعی، مدل کسب‌وکارها به سرعت در حال تغییر است. سید محمد فتاح جهرمی در تحلیل وضعیت فعلی بازار و روند تحولات اقتصادی، اظهار داشت: «با گسترش فناوری و هوش مصنوعی، مدل کسب‌وکارها به سرعت در حال تغییر است. دیگر دوران تکیه صرف بر تجربه سنتی گذشته، و بازار امروز با داده، تحلیل، شفافیت و سرعت تصمیم‌گیری معنا پیدا می‌کند.»

این تغییرات نه تنها بر ساختار اقتصادی تأثیر گذاشته، بلکه رفتار مشتریان را نیز دگرگون کرده است. کسب‌وکارهایی که از هوش مصنوعی برای تحلیل داده‌ها و تصمیم‌گیری سریع استفاده می‌کنند، مزیت رقابتی قابل توجهی کسب کرده‌اند. در مقابل، مدل‌های سنتی که بر تجربیات گذشته تکیه دارند، نمی‌توانند با سرعت و دقت مورد نیاز بازار همگام شوند.

چالش‌های صاحبان مشاغل سنتی در برابر فناوری

در این میان، بخشی از صاحبان مشاغل سنتی هنوز نسبت به فناوری بی‌اعتماد هستند یا اصلاً شناخت دقیقی از ابزارهای دیجیتال ندارند. فتاح جهرمی افزود: «در این میان، بخشی از صاحبان مشاغل سنتی هنوز نسبت به فناوری بی‌اعتماد هستند یا اصلاً شناخت دقیقی از ابزارهای دیجیتال ندارند. این در حالی است که رفتار مشتریان و شکل رقابت به‌کلی تغییر کرده و کسب‌وکارهایی که با این روند همراه نشوند، در آینده‌ای نه‌چندان دور از چرخه رقابت حذف خواهند شد.»

این بی‌اعتمادی اغلب ریشه در عدم آگاهی از مزایای فناوری دارد. با ورود هوش مصنوعی به فضای اقتصادی، مشتریان انتظار شفافیت بیشتر و خدمات سریع‌تر دارند. کسب‌وکارهایی که از پلتفرم‌های آنلاین و تبلیغات دیجیتال بهره نمی‌برند، نمی‌توانند با رقبایی که از این ابزارها استفاده می‌کنند، رقابت کنند. نتیجه این مقاومت، کاهش سهم بازار و در نهایت حذف تدریجی از صحنه اقتصادی است.

رقابت در بازار مدرن: از مغازه‌های سنتی تا پلتفرم‌های هوشمند

محمد فتاح جهرمی با اشاره به تحولات اخیر در ساختار خرید و فروش در کشور گفت: «امروز رقابت دیگر میان دو مغازه در یک خیابان نیست؛ بلکه میان کسی است که از ابزارهای هوشمند، تبلیغات دیجیتال و پلتفرم‌های آنلاین بهره می‌برد با کسی که هنوز به روش سنتی کار می‌کند. مصرف‌کننده امروز، سرعت، دقت و شفافیت را معیار انتخاب قرار می‌دهد.»

در فضایی مانند صنعت ساختمان، جایی که پلتفرم‌هایی چون سیوان‌لند (بازار آنلاین صنعت ساختمان) فعالیت می‌کنند، مصرف‌کننده نهایی به دنبال دسترسی آنی به اطلاعات، مقایسه قیمت‌ها و اطمینان از کیفیت (شفافیت) است؛ امکاناتی که تنها از طریق پلتفرم‌های هوشمند فراهم می‌شود.

آینده بازار و لزوم پذیرش فناوری برای رشد

در نهایت، مدیرعامل پلتفرم‌های سیوان‌لند و مازیس، نسخه بقاء در این فضای رقابتی را صریحاً اعلام کرد. او پذیرش و به‌کارگیری فناوری را نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت برای بقاء در بازار آینده دانست.

او در پایان تأکید کرد: «آینده بازار متعلق به کسانی است که از یادگیری نمی‌ترسند و از فناوری برای رشد خود استفاده می‌کنند. مقاومت در برابر تغییر، نه‌تنها سودی ندارد بلکه باعث حذف تدریجی از بازار می‌شود.»

این دیدگاه به روشنی نشان می‌دهد که در عصر تحول دیجیتال، کسب‌وکارهای موفق آن‌هایی خواهند بود که ساختار خود را انعطاف‌پذیر کرده و از ابزارهای هوشمند برای تحلیل داده‌ها، افزایش بهره‌وری، شفاف‌سازی فرآیندها و پاسخگویی سریع‌تر به نیازهای مشتری استفاده کنند.

