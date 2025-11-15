خبرگزاری کار ایران
قیمت سیمان شنبه 24 آبان اعلام شد + جدول قیمت

قیمت سیمان شنبه 24 آبان اعلام شد + جدول قیمت
بازار سیمان در نخستین روز کاری هفته با روندی آرام و بدون تغییر نسبت به هفته پیش آغاز شد. بر اساس داده‌های معاملاتی سیوان‌لند، قیمت سیمان امروز شنبه ۲۴ آبان همچنان در محدوده ثابت روزهای گذشته قرار دارد.

به گزارش ایلنا و یه نقل از سیوان‌لند، بازار سیمان در نخستین روز کاری هفته با روندی آرام و بدون تغییر نسبت به هفته پیش آغاز شد. بر اساس داده‌های معاملاتی سیوان‌لند، قیمت سیمان امروز شنبه ۲۴ آبان همچنان در محدوده ثابت روزهای گذشته قرار دارد؛ وضعیتی که معمولاً تا زمان عرضه هفتگی سیمان در بورس و تعیین قیمت پایه جدید ادامه پیدا می‌کند.

قیمت سیمان 24 آبان در سیوان لند

سیوان لند، به عنوان مرجع قیمت سیمان در کشور، قیمت سیمان و سایر مصالح ساختمانی را به شرح زیر اعلام کرده است؛ که همگی از این پلتفرم قابل خریداری هستند.

