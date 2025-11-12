قیمت سیمان چهارشنبه ۲۱ آبان اعلام شد + جدول
به گزارش ایلنا و به نقل از سیوان لند، مرجع تخصصی قیمت سیمان و مصالح ساختمانی، بازار سیمان در پنجمین روز هفته، همچنان روی ریل ثبات حرکت میکند و خریداران شاهد تغییرات عمدهای نیستند. در حالی که یکشنبهی هر هفته، به دلیل معاملات بورس کالا، روز پرنوسانی برای بازار سیمان محسوب میشود، در میانه هفته (چهارشنبه) قیمتها معمولاً تثبیت شده و روند آرامی را دنبال میکنند.
بر اساس آخرین گزارشهای رسیده از پلتفرم سیوان لند، بازار آنلاین صنعت ساختمان، قیمت انواع سیمان پاکتی و فلهای امروز ۲۱ آبان، عموماً نسبت به روز گذشته بدون تغییر مانده است.
در جداول زیر میتوانید قیمت سیمان و سایر مصالح ساختمانی برای امروز، چهارشنبه 21 آبانماه، را مشاهده کنید.