به گزارش ایلنا و به نقل از سیوان لند، مرجع قیمت سیمان در کشور، نرخ‌های اعلامی برای انواع سیمان‌های پاکتی و فله‌ای در اغلب کارخانجات سراسر کشور، نسبت به دیروز بدون تغییر باقی مانده است. بعد از این که روز دوشنبه به دنبال عرضه هفتگی سیمان در بورس کالا، شاهد تغییرات و افزایش جزئی در قیمت سیمان برخی کارخانجات بودیم، قیمت سیمان امروز سه‌شنبه ۲۰ آبان ماه بدون تغییر تغییر نسبت به روز گذشته باقی‌ماند. این آرامش قیمتی، مطابق با پیش‌بینی‌ها و روال معمول بازار در اواسط هفته، فرصتی برای پیمانکاران و فعالان صنعت ساختمان فراهم آورده تا خریدهای خود را با اطمینان بیشتری نهایی کنند.

قیمت سیمان 20 آبان در سیوان لند

بر اساس آخرین به‌روزرسانی‌های سیوان‌لند، تصاویر زیر خلاصه‌ای از قیمت سیمان و سایر مصالح ساختمانی در این پلتفرم را نشان می‌دهند:

انتهای پیام/