قیمت جدید سیمان اعلام شد (دوشنبه 19 آبان) + جدول قیمت

قیمت جدید سیمان اعلام شد (دوشنبه 19 آبان) + جدول قیمت
دوشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۴، در بازار کشور با موجی تازه از نوسانات همراه شد. این تغییرات که طبق روال هفتگی پس از عرضه سیمان در بورس کالا رخ می‌دهند، نشان‌دهنده‌ی شیب صعودی ملایم در نرخ بیشتر کارخانجات تولید سیمان است.

به گفته‌ی کارشناسان سیوان لند، مرجع قیمت سیمان، بررسی معاملات روز گذشته در بورس کالا حاکی از آن است که قیمت‌های عمده سیمان درب کارخانه این هفته نسبت به هفته‌ی گذشته با افزایش جزئی همراه بوده‌اند. با وجود انتظار برای تداوم ثبات نرخ‌ها در پی آرامش نسبی روزهای اخیر، اعلام قیمت‌های جدید از سوی برخی کارخانجات، بیانگر حرکت آرام بازار به سمت افزایش نرخ‌ها است.

قیمت سیمان دوشنبه 19 آبان در سیوان لند

براساس معاملات اخیر بورس، قیمت سیمان امروز در سیوان لند به شرح زیر است:

