به گزارش ایلنا به نقل از سیوان لند: صنعت ساختمان همواره یکی از موتورهای محرک اصلی اقتصاد کشور بوده است، اما در سال‌های اخیر، نفوذ واسطه‌گری و نوسانات غیرواقعی قیمت، این بازار را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است. این وضعیت نه تنها سهم واقعی تولیدکنندگان داخلی را کاهش داده، بلکه هزینه‌های تمام‌شده پروژه‌های عمرانی را برای مصرف‌کنندگان نهایی، انبوه‌سازان و پیمانکاران به‌طور چشمگیری افزایش داده است. در چنین شرایطی، ظهور پلتفرم‌های تخصصی و هوشمند مانند «سیوان‌لند» به عنوان بزرگترین بازار آنلاین صنعت ساختمان، یک ضرورت حیاتی محسوب می‌شود که هدف اصلی آن، برقراری عدالت اقتصادی و شفافیت در زنجیره تأمین است.

1. حذف واسطه‌ها و شفافیت قیمت در بازار مصالح ساختمانی

سال‌هاست که تولیدکنندگان مصالح ساختمانی با مشکل از دست رفتن سهم واقعی خود از بازار مواجه هستند؛ در مقابل، مصرف‌کنندگان نیز مجبورند با قیمت‌های متغیر، غیرشفاف و متأثر از دلالان خرید کنند. سیوان‌لند با شناسایی دقیق این نقطه ضعف، اقدام به ایجاد یک بازار آنلاین صنعت ساختمان متمرکز و پویا کرده است.

این سامانه بستری آنلاین را برای استعلام و خرید مستقیم انواع مصالح، به‌ویژه در حوزه‌های پرتقاضایی نظیر سیمان، کاشی، گچ، سفال، بتن، آهن‌آلات و سایر اقلام ساختمانی فراهم آورده است. در این پلتفرم، قیمت‌ها به‌صورت لحظه‌ای و مستقیماً از کارخانه‌ها و تولیدکنندگان ثبت و به‌روزرسانی می‌شود. این رویکرد امکان مقایسه‌ی شفاف و بی‌واسطه‌ی برندها، کیفیت محصولات و شرایط فروش را برای خریداران فراهم می‌کند و به آن‌ها اجازه می‌دهد تا دقیق‌ترین و بهینه‌ترین انتخاب را بر اساس نیاز پروژه خود داشته باشند. شفافیت قیمتی، از ارکان اصلی فعالیت سیوان‌لند است که رقابت سالم و مبتنی بر کیفیت را میان عرضه‌کنندگان تضمین می‌کند.

2. حمایت از تولید داخلی و کاهش مؤثر هزینه‌های ساخت‌وساز

یکی از بزرگترین دغدغه‌های فعالان صنعت ساختمان، افزایش سرسام‌آور هزینه تأمین مصالح و در نتیجه بالا رفتن هزینه نهایی پروژه‌هاست. خرید غیرمستقیم از شبکه‌ی گسترده واسطه‌ها، معمولاً بار مالی سنگینی را به پروژه تحمیل می‌کند. سیوان‌لند با تمرکز بر ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان معتبر داخلی و ذی‌نفعان اصلی مانند انبوه‌سازان، پیمانکاران و مجریان پروژه‌های عمرانی، نقش بسزایی در کاهش هزینه‌های ساخت ایفا کرده است.

این مدل هوشمند خرید و فروش، ضمن تسهیل مبادلات مالی و فنی، از تولیدکننده داخلی در برابر نوسانات بازار و قدرت دلالان حمایت کرده و به‌طور مستقیم در راستای اهداف کلان اقتصاد مقاومتی و شفافیت در زنجیره تأمین گام برمی‌دارد. با دسترسی مستقیم به منابع تولید، خریداران عمده می‌توانند با حذف حاشیه سودهای غیرمنطقی، از قیمت‌های نزدیک به قیمت درب کارخانه بهره‌مند شوند.

3. افق‌های توسعه: حرکت سیوان‌لند به‌سوی بازارهای منطقه‌ای

رویکرد استراتژیک سیوان‌لند تنها محدود به بهبود وضعیت بازار آنلاین صنعت ساختمان در داخل کشور نیست. این پلتفرم با نگاهی بلندمدت، در حال توسعه‌ی زیرساخت‌های صادراتی خود است. هدف از این توسعه، عرضه مستقیم مصالح ساختمانی باکیفیت ایرانی به کشورهای همسایه و منطقه، از جمله عراق، عمان و قطر است.

این رویکرد دو مزیت کلیدی برای اقتصاد ملی به دنبال دارد: اولاً، با تسهیل فرآیند صادرات، به افزایش چشمگیر ارزآوری برای کشور کمک می‌کند؛ و ثانیاً، با ارائه‌ی مستقیم محصولات کارخانه‌های داخلی، جایگاه ایران را در بازار صنعت ساختمان منطقه‌ای ارتقاء داده و امکان رقابت با دیگر تولیدکنندگان بین‌المللی را فراهم می‌سازد.

4. الگوی نوین حکمرانی اقتصادی در صنعت ساختمان از نگاه بنیان‌گذار

سید محمد فتاح جهرمی، بنیان‌گذار سیوان‌لند و سامانه مازیس، با تأکید بر لزوم تحول در این صنعت، معتقد است که ساختار سنتی بازار مصالح باید کنار گذاشته شود. وی در این خصوص اظهار داشته است:

«زمان آن رسیده است که بازار مصالح ساختمانی کشور از ساختار سنتی فاصله بگیرد. هدف ما این است که با استفاده از فناوری و داده، حلقه اتصال میان تولیدکننده، مجری و مصرف‌کننده نهایی را هوشمند کنیم تا عدالت اقتصادی در زنجیره ساخت‌وساز برقرار شود. سیوان‌لند می‌تواند به‌عنوان الگویی ملی در تنظیم بازار و حمایت از تولیدکنندگان داخلی مورد توجه قرار گیرد.»

این دیدگاه نشان می‌دهد که سیوان‌لند صرفاً یک پلتفرم خرید و فروش نیست، بلکه یک مدل حکمرانی هوشمند بر فرآیند تأمین مصالح ساختمانی است که با بهره‌گیری از فناوری، قصد دارد تعادل و شفافیت را به نفع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نهایی برقرار سازد و مسیر رشد پایدار در این صنعت را هموار کند.

