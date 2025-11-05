قیمت سیمان امروز چهارشنبه ۱۴ آبان بدون تغییر باقی ماند
بازار سیمان در روز چهارشنبه ۱۴ آبان، روند باثبات روزهای اخیر خود را حفظ کرد و تغییرات قیمتی عمدهای در نرخ سیمان کارخانجات مشاهده نشد. روند پایدار بازار نشان میدهد که با وجود نوسانات سایر بازارهای موازی، قیمت سیمان تا عرضه بعدی در بورس، تحت تأثیر عوامل بیرونی نظیر تغییرات نرخ ارز قرار نگرفته و تعادل میان عرضه کارخانهها و تقاضای موجود در سطح کشور همچنان حفظ شده است.
سیوان لند با تأکید بر شفافیت قیمتها و دسترسی مستقیم خریداران به محصولات کارخانه، اعلام کرد که این ثبات فرصت مناسبی را برای خریداران عمده سیمان و پروژههای عمرانی فراهم میآورد تا بتوانند با حذف واسطهها و کاهش هزینههای جانبی، نیاز خود به انواع سیمان را با اطمینان خاطر و بهترین قیمت تأمین کنند.
قیمت سیمان 14 آبان در سیوان لند
سیواان لند به عنوان مرجع قیمت سیمان و مصالح ساختمانی در کشور، قیمت عرضه سیمان و سایر مصالح در پلتفرم خود را به شرح زیر اعلام کرده است: