قیمت سیمان امروز سهشنبه ۱۳ آبان:
ثبات نسبی در میانه هفته
مرجع تخصصی قیمت سیمان و مصالح ساختمانی در کشور، قیمت سیمان در روز سهشنبه، ۱۳ آبانماه ۱۴۰۴، با ثبات نسبی و بدون نوسانات قیمتی چشمگیر دنبال میشود. این وضعیت نشان میدهد که پس از معاملات روز یکشنبه در بورس کالا و تعیین قیمتهای جدید هفتگی، بازار در یک فاز تعادلی قرار گرفته است و تا عرضه آتی، قیمتها تغییر قابل ملاحظهای نخواهند داشت.
قیمت سیمان 13 آبان در سیوان لند
سیوان لند، با حذف واسطهها و عرضه مستقیم سیمان از کارخانه به محل پروژه، فرصتی را فراهم کرده است تا خریداران عمده و پیمانکاران، سیمان را با قیمت رقابتی و بدون هزینههای اضافی واسطهگری و انبارداری تأمین کنند. از همینرو نیز قیمت سیمان در سیوان لند همواره بهترین قیمت بازار است. قیمت روز سیمان و دیگر مصالح ساختمانی قابل خرید در این پلتفرم به شرح زیر است: