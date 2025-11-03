خبرگزاری کار ایران
سیوان‌لند؛ پل ارتباطی مستقیم تولید و پروژه‌های ساختمانی در مسیر شفافیت اقتصادی
در دل نوسانات پیچیده بازار مصالح ساختمانی که برنامه‌ریزی پروژه‌های عمرانی را به چالش می‌کشد، پلتفرم سیوان‌لند با ایجاد یک بستر دیجیتالی شفاف و سراسری، امکان خرید مستقیم و بدون واسطه مصالح ساختمانی از کارخانه‌ها و تأمین‌کنندگان معتبر سراسر کشور را برای سازندگان و پیمانکاران فراهم کرده و تحولی بنیادین در زنجیره تأمین صنعت ساختمان ایجاد نموده است.

به گزارش ایلنا به نقل از سیوان لند ، بازار مصالح ساختمانی همواره به دلیل نوسانات قیمتی، وجود واسطه‌های متعدد و عدم شفافیت کافی، یکی از بخش‌های پرچالش و در عین حال حیاتی اقتصاد کشور بوده است. این مشکلات، به طور مستقیم بر هزینه‌ها، زمان‌بندی و کیفیت اجرای پروژه‌های عمرانی اثرگذار است و سودآوری و پایداری فعالیت تولیدکنندگان را نیز تحت شعاع قرار می‌دهد. در پاسخ به این نیاز مبرم به شفافیت و بهینه‌سازی، پلتفرم بومی و هوشمند سیوان‌لند با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، به عنوان پلی دیجیتال میان تولید و پروژه‌های ساختمانی ظهور کرده است. این سامانه با تمرکز بر شفافیت، سرعت و دسترسی مستقیم، مسیر تأمین انواع مصالح ساختمانی را دگرگون ساخته است.

نقش‌آفرینی سیوان‌لند در شفافیت بازار مصالح ساختمانی

سیوان‌لند به عنوان بازار آنلاین صنعت ساختمان، ضمن ارائه قیمت روز کارخانه‌ها و تأمین‌کنندگان مصالح ساختمانی سراسر کشور، پوشش گسترده‌ای از محصولات ساختمانی شامل سیمان، گچ، سفال، هبلکس، بتن آماده، آهن‌آلات، سنگ، کاشی و سرامیک، درب و پنجره، تأسیسات مکانیکی و برقی، چسب‌ها، عایق‌ها و شیرآلات را فراهم کرده است.

سیوان‌لند با فراهم کردن امکان استعلام قیمت لحظه‌ای مصالح، خرید مستقیم، مشاهده موجودی انبار و دریافت فاکتور رسمی، شرایطی فراهم کرده که سازندگان، پیمانکاران و دفاتر مهندسی بتوانند مصالح مورد نیاز خود را با اطمینان و قیمت واقعی تهیه کنند.

مدیرعامل سیوان‌لند در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص اهمیت این رویکرد اظهار کرده است:

«شفاف‌سازی در بازار مصالح ساختمانی، یکی از پایه‌های اصلی توسعه پایدار در صنعت ساختمان است. ما در سیوان‌لند تلاش کرده‌ایم با اتصال مستقیم تولیدکننده و پروژه‌های عمرانی، علاوه بر حذف واسطه‌ها، اعتماد و تعادل را به بازار بازگردانیم.»

سیوان‌لند؛ شریک استراتژیک تولیدکنندگان مصالح

این پلتفرم علاوه بر تسهیل خرید مصالح ساختمانی برای پروژه‌ها، به عنوان یک ابزار قدرتمند برای رشد و سودآوری تولیدکنندگان مصالح عمل می‌کند. تولیدکنندگانی که همواره با چالش‌هایی مانند دسترسی محدود به مشتریان جدید و فشار واسطه‌ها مواجه بوده‌اند، از طریق سیوان‌لند به مزایای استراتژیک زیر دست پیدا می‌کنند:

۱. دسترسی مستقیم به بازار و مشتریان جدید

مصالح ساختمانی کارخانه‌ها مستقیماً به پروژه‌ها، پیمانکاران و خریداران حرفه‌ای در سراسر کشور معرفی می‌شود. این امر، محدودیت جغرافیایی بازاریابی سنتی را از بین برده و پتانسیل فروش را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد.

۲. شفافیت قیمت و رقابت منصفانه

سیوان‌لند امکان مشاهده قیمت واقعی مصالح ساختمانی در بازار و رقابت سالم و منصفانه بین تولیدکنندگان این مصالح را فراهم می‌آورد. این شفافیت، نه تنها از تحمیل قیمت‌های غیرواقعی واسطه‌ها جلوگیری می‌کند، بلکه امکان تصمیم‌گیری هوشمندانه‌تر را به تولیدکنندگان می‌دهد.

۳. کاهش واسطه‌ها و افزایش سودآوری پایدار

فروش مستقیم مصالح ساختمانی بدون نیاز به واسطه‌ها، منجر به افزایش درآمد و بهینه‌سازی مدیریت تولید و انبار می‌شود. تولیدکنندگان می‌توانند با اطلاعات دقیق بازار، برنامه‌ریزی تولید را به شکل کارآمدتری انجام دهند و از رشد پایدار بهره‌مند شوند.

۴. تحلیل هوشمند داده‌های بازار و فروش

این پلتفرم امکان رصد تقاضا، محبوبیت محصولات و روندهای بازار را برای تولیدکنندگان مصالح ساختمانی فراهم می‌کند. این اطلاعات تحلیلی، برای اتخاذ تصمیمات تجاری هوشمندانه و هدفمندسازی تولید بر اساس نیاز واقعی بازار، حیاتی است.

 

در بازار پرچالش مصالح ساختمانی، وجود بستری که امکاناتی مانند قیمت لحظه‌ای، خرید مستقیم بدون واسطه، دسترسی گسترده به تولیدکنندگان و تحلیل بازار را فراهم کند، یک نیاز اساسی است. سیوان‌لند با تمرکز بر «مصالح ساختمانی» به عنوان محور فعالیت خود، گامی جدی در جهت تحول این بخش برداشته است و فعالان صنعت ساختمان را به مسیر شفاف‌تر، کم‌هزینه‌تر و حرفه‌ای‌تر هدایت می‌کند.

 

انتهای پیام/
خبرنگار : فاطمه قنبری
