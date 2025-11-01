به گزارش ایلنا و به نقل از سیوان لند، مرجع قیمت سیمان در کشور، قیمت سیمان امروز شنبه ۱۰ آبان‌ماه، بدون تغییرات چشمگیری نسبت به روزهای پایانی هفته قبل اعلام شد و همچنان ثبات هفته گذشته را حفظ کرده است.

با توجه به روال هفتگی عرضه سیمان در بورس کالا که معمولاً یکشنبه‌ها انجام می‌شود، ثبات نسبی قیمت‌ها در روز شنبه کاملاً طبیعی و نشان‌دهنده آرامش بازار پیش از آغاز دور جدید معاملات است. این وضعیت، فرصت مناسبی را برای برنامه‌ریزی و خریدهای عمده در قیمت‌های تثبیت‌شده فراهم می‌کند.

قیمت سیمان 10 آبان در سیوان لند

سیوان لند به عنوان بازار آنلاین صنعت ساختمان و مرجع قیمت سیمان، امکان خرید بدون واسطه انواع سیمان در سراسر کشور و همراه با فاکتور رسمی را فراهم کرده است. قیمت سیمان امروز در سیوان لند را می‌توانید در ادامه مشاهده کنید:

