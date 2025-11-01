به گزارش خبرنگار ایلنا، حرکت به‌سوی حکمرانی داده‌محور و تحول دیجیتال در صنایع مختلف کشور، به‌ویژه در بخش ساخت‌وساز و تولید مصالح ساختمانی، به یکی از اولویت‌های جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت تبدیل شده است. در همین راستا، مهندس مجرب، مدیرکل صمت فارس، با حضور در مجموعه‌های فناورانه فعال در این عرصه، از دو سامانه هوشمند بومی «سیوان‌لند» و «مازیس» بازدید کرد.

در این بازدید، موضوعات کلیدی همچون ایجاد بستر یکپارچه داده‌های صنعتی و عمرانی، هوشمندسازی زنجیره تولید و توزیع مصالح ساختمانی، و تقویت هم‌افزایی میان نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی فناور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مدیرکل صمت فارس، با اشاره به اهمیت استفاده از فناوری‌های نوین در تصمیم‌سازی‌های مدیریتی، اظهار داشت:

«تحول دیجیتال، مسیر اجتناب‌ناپذیر حکمرانی نوین صنعتی است و حمایت از سامانه‌های بومی و دانش‌بنیان می‌تواند زمینه‌ساز شفافیت، بهره‌وری و توسعه پایدار در بخش صنعت و ساخت‌وساز شود.»

وی تأکید کرد که توسعه سامانه‌های دانش‌بنیان، نقش مهمی در ارتقای بهره‌وری در زنجیره تأمین مصالح ساختمانی و تحول ساختار مدیریتی این بخش ایفاء می‌کند.

سامانه‌های سیوان‌لند و مازیس به‌عنوان دو زیرساخت هوشمند بومی، در راستای توسعه مدیریت نوین داده‌محور، ایجاد شفافیت در فرآیندهای تأمین و تولید، و ارتقای کارایی زنجیره صنعت ساختمان کشور فعالیت می‌کنند. این سامانه‌ها با تکیه بر توان متخصصان داخلی و فناوری‌های بومی، در مسیر تحقق حکمرانی هوشمند و توسعه پایدار در استان فارس گام برمی‌دارند.

