خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حرکت صنعت ساختمان فارس به‌سوی حکمرانی داده‌محور / بازدید مدیرکل صمت از سامانه‌های هوشمند بومی

حرکت صنعت ساختمان فارس به‌سوی حکمرانی داده‌محور / بازدید مدیرکل صمت از سامانه‌های هوشمند بومی
کد خبر : 1707576
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس در بازدید از سامانه‌های هوشمند «سیوان‌لند» و «مازیس»، بر ضرورت تحول دیجیتال، شفاف‌سازی زنجیره تولید و استقرار نظام تصمیم‌گیری مبتنی بر داده در حوزه صنعت و ساخت‌وساز تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حرکت به‌سوی حکمرانی داده‌محور و تحول دیجیتال در صنایع مختلف کشور، به‌ویژه در بخش ساخت‌وساز و تولید مصالح ساختمانی، به یکی از اولویت‌های جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت تبدیل شده است. در همین راستا، مهندس مجرب، مدیرکل صمت فارس، با حضور در مجموعه‌های فناورانه فعال در این عرصه، از دو سامانه هوشمند بومی «سیوان‌لند» و «مازیس» بازدید کرد.

در این بازدید، موضوعات کلیدی همچون ایجاد بستر یکپارچه داده‌های صنعتی و عمرانی، هوشمندسازی زنجیره تولید و توزیع مصالح ساختمانی، و تقویت هم‌افزایی میان نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی فناور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مدیرکل صمت فارس، با اشاره به اهمیت استفاده از فناوری‌های نوین در تصمیم‌سازی‌های مدیریتی، اظهار داشت:

«تحول دیجیتال، مسیر اجتناب‌ناپذیر حکمرانی نوین صنعتی است و حمایت از سامانه‌های بومی و دانش‌بنیان می‌تواند زمینه‌ساز شفافیت، بهره‌وری و توسعه پایدار در بخش صنعت و ساخت‌وساز شود.»

وی تأکید کرد که توسعه سامانه‌های دانش‌بنیان، نقش مهمی در ارتقای بهره‌وری در زنجیره تأمین مصالح ساختمانی و تحول ساختار مدیریتی این بخش ایفاء می‌کند.

سامانه‌های سیوان‌لند و مازیس به‌عنوان دو زیرساخت هوشمند بومی، در راستای توسعه مدیریت نوین داده‌محور، ایجاد شفافیت در فرآیندهای تأمین و تولید، و ارتقای کارایی زنجیره صنعت ساختمان کشور فعالیت می‌کنند. این سامانه‌ها با تکیه بر توان متخصصان داخلی و فناوری‌های بومی، در مسیر تحقق حکمرانی هوشمند و توسعه پایدار در استان فارس گام برمی‌دارند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ