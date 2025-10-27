افت نسبی قیمت سیمان در برخی کارخانجات: قیمت سیمان امروز 5 آبان اعلام شد

به گزارش ایلنا و به نقل از سیوان لند، مرجع قیمت سیمان در کشور، بازار سیمان امروز دوشنبه ۵ آبان با تغییراتی جزئی در نرخ‌ها آغاز به کار کرد. پس از عرضه روز گذشته سیمان در بورس کالا، قیمت پایه برخی از کارخانه‌ها با اندکی کاهش همراه شد و همین موضوع باعث شد نرخ نهایی فروش برای خریداران امروز کمی پایین‌تر از هفته گذشته باشد.

این تحول قیمتی که با باز شدن معاملات در ابتدای هفته رخ داده، نشان می‌دهد که عرضه و تقاضا در بورس کالا در برخی موارد به تعدیل قیمت‌ها منجر شده و فرصتی مناسب را برای خریداران عمده و پیمانکاران فراهم کرده است.

قیمت سیمان امروز در سیوان لند

قیمت سیمان امروز 5 آبان ماه و هم‌چنین قیمت سایر مصالح ساختمانی موجود در این پلتفرم را می‌توانید در لیست‌های زیر مشاهده کنید:

