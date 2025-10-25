قیمت سیمان در ۳ آبان بدون تغییر باقی ماند

به گزارش ایلنا و به نقل از سیوان لند (مرجع آنلاین قیمت سیمان)، قیمت سیمان در نخستین روز کاری هفته، شنبه ۳ آبان ۱۴۰۴ با حفظ ثبات نسبت به هفته گذشته و بدون تغییر اعلام شد. بررسی معاملات نشان می‌دهد که پس از عرضه هفتگی سیمان در بورس کالا در بعدازظهر یکشنبه گذشته، نرخ‌ها در سطح قبلی خود باقی مانده و تغییر محسوسی در قیمت انواع سیمان تیپ ۲، سیمان فله و پاکتی مشاهده نمی‌شود.

کارشناسان سیوان لند ثبات فعلی را نتیجه تعادل میان عرضه و تقاضا و همچنین کاهش نسبی حجم خرید پروژه‌های ساختمانی در روزهای اخیر می‌دانند. در همین راستا، ثبات قیمت سیمان فرصتی مناسب برای پیمانکاران و فعالان ساختمانی ایجاد کرده است تا با اطمینان بیشتری برای تأمین مصالح خود برنامه‌ریزی کنند. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که در هفته جاری، هم‌زمان با عرضه جدید در بورس کالا، ممکن است نوساناتی در قیمت سیمان رخ دهد.

قیمت سیمان 3 آبان در سیوان لند

قیمت سیمان امروز 3 آبان، در وضعیت آرام و متعادلی قرار دارد. حذف واسطه‌ها و عرضه مستقیم از کارخانه توسط سیوان لند باعث شده خریداران بتوانند سیمان مورد نیاز خود را با قیمت واقعی و بدون هزینه‌های اضافی انبارداری یا واسطه‌گری تأمین کنند.

سیوان لند به عنوان بازار آنلاین مصالح ساختمانی و مرجع رسمی قیمت سیمان در کشور، سیمان را مستقیماً از درب کارخانه به محل پروژه‌ها ارسال کرده و امکان صدور فاکتور رسمی را نیز برای خریداران فراهم کرده است.

قیمت سیمان ۳ آبان ۱۴۰۴ در سیوان لند از قرار زیر می‌باشد. همچنین قیمت مصالح ساختمانی عرضه شده در این پلتفرم را می‌توانید در ادامه مشاهده کنید.

