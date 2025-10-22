بازار سیمان روی «توقف»؛
ثبات قیمت سیمان در ۳۰ مهرماه
بررسیهای سیوان لند نشان میدهد که پس از کاهش نسبی قیمتها در ابتدای هفته جاری، بازار در حال حاضر به حالت انتظار و مکث وارد شده است. این ثبات نسبی در میانه هفته، بیانگر آن است که فعالان بازار و خریداران عمده در حال ارزیابی پایداری و تثبیت نرخهای جدید هستند.
به گزارش ایلنا و به نقل از سیوان لند، مرجع قیمت سیمان، بازار سیمان کشور در معاملات امروز، چهارشنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴، روز آرامی را پشت سر گذاشت و قیمتها نسبت به روز گذشته در اکثر کارخانجات در مدار ثبات باقی ماندند.
قیمت سیمان 30 مهر در سیوان لند
پلتفرم سیوان لند، با ارائه قیمتهای لحظهای و امکان خرید مستقیم از کارخانه، همچنان به سازندگان و پیمانکاران توصیه میکند که با استفاده از ابزارهای شفافیت قیمتی، خرید خود را مدیریت کرده و ریسک نوسانات بازار را به حداقل برسانند. قیمت سیمان و مصالح ساختمانی ارائه شده در سیوان لند، در تاریخ 30 مهر به شرح زیر میباشد: