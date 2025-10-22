خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازار سیمان روی «توقف»؛

ثبات قیمت سیمان در ۳۰ مهرماه

ثبات قیمت سیمان در ۳۰ مهرماه
کد خبر : 1703587
لینک کوتاه کپی شد.

بررسی‌های سیوان لند نشان می‌دهد که پس از کاهش نسبی قیمت‌ها در ابتدای هفته جاری، بازار در حال حاضر به حالت انتظار و مکث وارد شده است. این ثبات نسبی در میانه هفته، بیانگر آن است که فعالان بازار و خریداران عمده در حال ارزیابی پایداری و تثبیت نرخ‌های جدید هستند.

به گزارش ایلنا و به نقل از سیوان لند، مرجع قیمت سیمان، بازار سیمان کشور در معاملات امروز، چهارشنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴، روز آرامی را پشت سر گذاشت و قیمت‌ها نسبت به روز گذشته در اکثر کارخانجات در مدار ثبات باقی ماندند.

بررسی‌های سیوان لند نشان می‌دهد که پس از کاهش نسبی قیمت‌ها در ابتدای هفته جاری، بازار در حال حاضر به حالت انتظار و مکث وارد شده است. این ثبات نسبی در میانه هفته، بیانگر آن است که فعالان بازار و خریداران عمده در حال ارزیابی پایداری و تثبیت نرخ‌های جدید هستند.

قیمت سیمان 30 مهر در سیوان لند

پلتفرم سیوان لند، با ارائه قیمت‌های لحظه‌ای و امکان خرید مستقیم از کارخانه، همچنان به سازندگان و پیمانکاران توصیه می‌کند که با استفاده از ابزارهای شفافیت قیمتی، خرید خود را مدیریت کرده و ریسک نوسانات بازار را به حداقل برسانند. قیمت سیمان و مصالح ساختمانی ارائه شده در سیوان لند، در تاریخ 30 مهر به شرح زیر می‌باشد:

ثبات قیمت سیمان در ۳۰ مهرماه

ثبات قیمت سیمان در ۳۰ مهرماه

ثبات قیمت سیمان در ۳۰ مهرماه

ثبات قیمت سیمان در ۳۰ مهرماه

ثبات قیمت سیمان در ۳۰ مهرماه

ثبات قیمت سیمان در ۳۰ مهرماه

ثبات قیمت سیمان در ۳۰ مهرماه

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ