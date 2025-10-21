خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرصت مناسب خرید سیمان؛ کاهش قیمت سیمان در 29 مهر ماه

فرصت مناسب خرید سیمان؛ کاهش قیمت سیمان در 29 مهر ماه
کد خبر : 1703137
لینک کوتاه کپی شد.

نرخ‌های جدید سیمان برای سه‌شنبه 29 مهرماه اعلام شد. بر اساس گزارش این مرجع، پس از عرضه سیمان در بورس در هفته جاری، شاهد بودیم که قیمت سیمان برخی کارخانجات مختلف نسبت به هفته گذشته دچار کاهش شده‌اند.

به گزارش ایلنا و به نقل از سیوان لند، مرجع قیمت سیمان، نرخ‌های جدید سیمان برای سه‌شنبه 29 مهرماه اعلام شد. بر اساس گزارش این مرجع، پس از عرضه سیمان در بورس در هفته جاری، شاهد بودیم که قیمت سیمان برخی کارخانجات مختلف نسبت به هفته گذشته دچار کاهش شده‌اند. این کاهش قیمت فرصت خوبی برای سازندگان است تا پیش از شروع سرمای هوا و مواجهه با مشکلات تأمین سوخت کارخانجات و کاهش عرضه، سیمان مورد نیاز پروژه‌های خود را سریع‌تر  و با قیمت مناسب از سیوان لند تأمین کنند.

قیمت سیمان 29 مهر در سیوان لند

لیست قیمت سیمان پاکتی و فله و قیمت مصالح ساختمانی موجود در سیوان لند به تاریخ 29 مهرماه 1404 به شرح زیر می‌باشد؛ که می‌توانید برای ثبت سفارش و خرید، با کارشناسان سیوان لند تماس حاصل فرمایید:

فرصت مناسب خرید سیمان؛ کاهش قیمت سیمان در 29 مهر ماه

فرصت مناسب خرید سیمان؛ کاهش قیمت سیمان در 29 مهر ماه

فرصت مناسب خرید سیمان؛ کاهش قیمت سیمان در 29 مهر ماه

فرصت مناسب خرید سیمان؛ کاهش قیمت سیمان در 29 مهر ماه

فرصت مناسب خرید سیمان؛ کاهش قیمت سیمان در 29 مهر ماه

فرصت مناسب خرید سیمان؛ کاهش قیمت سیمان در 29 مهر ماه

فرصت مناسب خرید سیمان؛ کاهش قیمت سیمان در 29 مهر ماه

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ