فرصت مناسب خرید سیمان؛ کاهش قیمت سیمان در 29 مهر ماه
به گزارش ایلنا و به نقل از سیوان لند، مرجع قیمت سیمان، نرخهای جدید سیمان برای سهشنبه 29 مهرماه اعلام شد. بر اساس گزارش این مرجع، پس از عرضه سیمان در بورس در هفته جاری، شاهد بودیم که قیمت سیمان برخی کارخانجات مختلف نسبت به هفته گذشته دچار کاهش شدهاند. این کاهش قیمت فرصت خوبی برای سازندگان است تا پیش از شروع سرمای هوا و مواجهه با مشکلات تأمین سوخت کارخانجات و کاهش عرضه، سیمان مورد نیاز پروژههای خود را سریعتر و با قیمت مناسب از سیوان لند تأمین کنند.
قیمت سیمان 29 مهر در سیوان لند
لیست قیمت سیمان پاکتی و فله و قیمت مصالح ساختمانی موجود در سیوان لند به تاریخ 29 مهرماه 1404 به شرح زیر میباشد؛ که میتوانید برای ثبت سفارش و خرید، با کارشناسان سیوان لند تماس حاصل فرمایید: