«سیوان لند» دروازه صادراتی بلوک هبلکس ایران به منطقه؛
تسهیل دسترسی به محصول صادراتی با کیفیت و حذف واسطهها
با افزایش تقاضا برای مصالح سبک و مقاوم در پروژههای ساختمانی کشورهای همسایه، پلتفرم سیوانلند با عرضه مستقیم بلوکهای هبلکس ایرانی به بازارهای منطقهای، نقش مؤثری در توسعه صادرات مصالح ساختمانی ایران ایفا کرده است.
به گزلرش ایلنا به نقل از سیوان لند: صنعت ساختمانسازی در کشورهای منطقه و حاشیه خلیج فارس، همواره به دنبال مصالحی نوین، کارآمد و اقتصادی است که بتواند سرعت اجرا را بالا برده و در عین حال، مصرف انرژی را بهینه سازد. در این میان، بلوکهای هبلکس تولید ایران بهدلیل کیفیت بالا، عایقبودن در برابر حرارت و صوت، و قیمت رقابتی، توانستهاند جایگاه ویژهای در بازار منطقه پیدا کنند. پلتفرم سیوانلند با ایجاد ارتباط مستقیم میان کارخانههای تولیدی معتبر و خریداران، فرآیند صادرات این محصول را تسهیل کرده و امکان حضور مستمر تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای بینالمللی را فراهم آورده است.
رشد تقاضای منطقهای برای هبلکس ایران و ویژگیهای متمایز
هبلکس ایران به واسطه خصوصیات فنی برجسته خود، به یکی از گزینههای مورد علاقه برای پروژههای ساختمانی، سازههای مسکونی و تجاری و پروژههای صنعتی در کشورهای منطقه تبدیل شده است. کیفیت بالا، وزن سبک، عایق حرارت و صوت قوی، و سهولت در اجرا، این محصول را به یک انتخاب هوشمندانه برای سازندگان منطقه تبدیل کرده است.
این محصول با انطباق بر استانداردهای بینالمللی، مقاومت مناسبی را در پروژههای ساختمانی تضمین میکند. علاوه بر این، وزن سبک و نصب آسان آن به طور مستقیم باعث کاهش هزینههای ساخت و تسریع در اجرای پروژه میشود. در نهایت، خاصیت عایق حرارت و صوت هبلکس، آن را برای بهینهسازی مصرف انرژی در ساختمانهای مسکونی و تجاری بسیار مناسب میسازد.
بازارهای هدف صادرات بلوک هبلکس
کشورهای عمان، قطر، کویت، عراق، امارات، ارمنستان، آذربایجان، ترکمنستان و افغانستان از اصلیترین مقاصد صادرات بلوک هبلکس ایران هستند. این کشورها بهدلیل رشد ساختوساز و نیاز به مصالح ساختمانی مقاوم و سبک، به بازارهایی پرتقاضا برای محصولات ایرانی تبدیل شدهاند.
فرآیند صادرات بلوک هبلکس با رعایت کامل اصول فنی و ایمنی انجام میشود؛ بلوکهای هبلکس در بستهبندیهای استاندارد صادراتی و در ابعاد مناسب بلوکها، محافظت شده در برابر رطوبت و ضربه، آماده بارگیری و ارسال به مقصد نهایی میشوند.
مستندات و فرآیند صادرات بلوک هبلکس از طریق سیوانلند
یکی از مزیتهای همکاری با سیوانلند، شفافیت کامل در ارائه مدارک صادراتی هبلکس است. این پلتفرم تمامی مستندات موردنیاز از جمله فاکتور رسمی صادراتی، گواهی مبدأ، فهرست بستهبندی و در صورت درخواست، گواهی کیفیت محصول را در اختیار خریدار قرار میدهد. همچنین مدارک گمرکی لازم برای ترخیص کالا در کشور مقصد آماده میشود تا روند واردات بدون وقفه انجام گیرد.
فرآیند ثبت سفارش نیز بهصورت ساده و گامبهگام طراحی شده است. خریداران ابتدا نوع محصول مورد نظر خود را انتخاب کرده و از طریق فرم آنلاین یا تماس با کارشناسان سیوان لند درخواست خود را ارسال میکنند. پس از بررسی درخواست، پیشفاکتور و کاتالوگ فنی ارائه میشود و در نهایت، با عقد قرارداد رسمی، ارسال مستقیم از کارخانه صورت میگیرد.
سیوانلند؛ پل ارتباطی صنعت ساختمان ایران با بازار منطقه
پلتفرم سیوانلند با هدف ایجاد شفافیت و تسهیل در مبادلات بینالمللی مصالح ساختمانی، نقش فعالی در گسترش صادرات مصالح ایرانی ایفا میکند. این مجموعه با در اختیار داشتن تیم پشتیبانی چندزبانه (فارسی، عربی و انگلیسی)، دسترسی مستقیم به کارخانههای معتبر، و رعایت اصول بستهبندی صادراتی، توانسته است اعتماد بسیاری از خریداران مصالح ساختمانی صادراتی را جلب کند.
به گفتهی مدیران این مجموعه، تمرکز بر کیفیت و پاسخگویی سریع، رمز موفقیت سیوانلند در بازار رقابتی منطقه است. این پلتفرم نهتنها فرآیند خرید و ارسال را ساده کرده، بلکه با ارائه مشاوره تخصصی در زمینه حملونقل، گمرک و انتخاب محصول، تجربهای مطمئن برای مشتریان بینالمللی فراهم آورده است.