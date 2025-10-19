به گزارش ایلنا و به نقل از سیوان لند، مرجع قیمت سیمان و مصالح ساختمانی، قیمت سیمان امروز یکشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴، در بازار عرضه تغییری نسبت به روز گذشته نداشته و در مدار ثبات حرکت کرده است.

این ثبات در حالی ادامه دارد که امروز عصر، طبق روال هفتگی، عرضه سیمان در بورس کالا انجام خواهد شد و فعالان بازار ساختمان منتظر نتایج این معاملات هستند.

کارشناسان سیوان لند پیش‌بینی می‌کنند با توجه به معاملات عصر امروز در بورس، قیمت‌های جدید سیمان از فردا دوشنبه به بازار اعلام و احتمال تغییر نرخ‌ها وجود دارد.

بر این اساس، سازندگان و پیمانکاران می‌توانند برای اطلاع از آخرین نرخ‌های رسمی و خرید مستقیم سیمان از کارخانه، قیمت‌های روز انواع سیمان پاکتی و فله را در پلتفرم سیوان لند استعلام و خرید خود را نهایی کنند.

قیمت سیمان 27 مهر در سیوان لند

قیمت سیمان امروز 27 مهرماه برای انواع سیمان پاکتی و فله در سیوان لند به شرح زیر می‌باشد:

