به گزارش ایلنا به نقل از سیوان لند: با نزدیک شدن به فصل سرد و افزایش مصرف خانگی، هشدارهای وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران درباره محدودیت تأمین گاز صنایع، زنگ خطر را برای بخش‌های حیاتی و انرژی‌بر کشور مانند صنعت سیمان به صدا درآورده است. تولیدکنندگان سیمان که تأمین‌کننده اصلی مصالح پروژه‌های عمرانی، زیرساختی و ساخت‌وسازهای شهری هستند، امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند یک برنامه حمایتی جامع و تأمین انرژی پایدار برای جلوگیری از توقف کامل تولید هستند.

واحدهای تولید سیمان که در تابستان گذشته با خاموشی‌های گسترده و برنامه‌ریزی نشده برق دست‌وپنجه نرم کردند و متحمل ضررهای مالی هنگفتی شدند، حالا خود را برای رویارویی با سناریوی «زمستان بدون گاز» آماده می‌کنند. این هشدارها که از سوی نهادهای دولتی به صنایع ابلاغ شده، نشان می‌دهد توقف تولید در این بخش استراتژیک، نه تنها اقتصاد کارخانجات را به ورطه نابودی می‌کشاند، بلکه به طور مستقیم، پروژه‌های عمرانی و ساخت‌وساز شهری در سراسر کشور را دچار وقفه جدی خواهد کرد. این وضعیت نگران‌کننده، ریشه در ناترازی عمیق انرژی کشور دارد که نتیجه سال‌ها غفلت از توسعه زیرساخت‌ها و عدم چاره‌اندیشی برای تأمین سوخت پایدار مورد نیاز صنایع است.

هشدار رسمی به صنایع انرژی‌بر و پیچیدگی تغییر سوخت در کارخانه‌های سیمان

بر اساس اخبار رسمی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان فارس، با صدور اطلاعیه‌هایی از صنایع دارای مصرف بالای انرژی خواسته است تا هرچه سریع‌تر نسبت به ذخیره‌سازی سوخت جایگزین برای ماه‌های سرد اقدام کنند.

با این حال، این دستورالعمل برای واحدهای تولید سیمان به دلیل ماهیت پیچیده فرایند تولید، محدودیت‌های فنی و نیاز به کوره‌های با دمای بسیار بالا، به‌سختی قابل اجراست. همچنین، محدودیت‌های مالی و لجستیکی برای تأمین و ذخیره‌سازی حجم عظیمی از سوخت جایگزین (مانند مازوت)، عملاً توانایی کارخانه‌ها را برای تغییر سریع و بی‌دردسر نوع سوخت، سلب کرده است. این وضعیت، آینده تولید سیمان را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

پیامد توقف تولید سیمان: از کارخانه‌ها تا پروژه‌های عمرانی و صادرات

متخصصان و فعالان صنعت سیمان معتقدند که ناترازی و عدم تأمین پایدار انرژی، نتیجه سال‌ها غفلت از توسعه زیرساخت‌ها و عدم وجود برنامه جامع و بلندمدت برای تأمین سوخت صنایع کشور بوده است. توقف یا کاهش شدید تولید سیمان پیامدهای گسترده‌ای خواهد داشت که از مرزهای کارخانه فراتر می‌رود.

سید محمد فتاح جهرمی، بنیان‌گذار سامانه مازیس و رسانه تخصصی سیوان‌لند، در این باره می‌گوید:

«از تابستان بی‌برق تا زمستان بی‌گاز، صنایع کشور درگیر بحران‌های زنجیره‌ای شده‌اند. وقتی نه برق کافی در تابستان و نه گاز در زمستان تأمین می‌شود، تثبیت تولید و قیمت‌ها غیرممکن است. توقف تولید سیمان، تنها کارخانه‌ها را متضرر نمی‌کند؛ قیمت مصالح، پروژه‌های راه‌سازی و حتی صادرات مصالح نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.»

کاهش عرضه سیمان، بلافاصله منجر به افزایش قیمت‌ها خواهد شد و این گرانی به صورت دومینووار، تمامی پروژه‌های عمرانی دولتی و خصوصی، ساخت‌وسازهای مسکونی و پروژه‌های زیرساختی کشور را متوقف کرده یا سرعت اجرای آن‌ها را به شدت کاهش خواهد داد.

چشم‌انداز سخت زمستان: ضرورت تصمیمات عملیاتی برای صنعت سیمان

کشور در حال حاضر با چالش رکود ساخت‌وساز و کاهش تقاضای مصالح نیز دست‌وپنجه نرم می‌کند. تضعیف بیشتر زیرساخت‌های انرژی و اصرار بر قطع گاز صنایع در فصول سرد، بحران موجود در بازار تولید سیمان را با خطر جدی توقف کامل مواجه خواهد کرد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که محدودیت‌های انرژی در زمستان و تابستان، پاشنه آشیل اقتصاد و تولید کشور شده است.

نتیجه‌گیری

زمستانی سخت‌تر از تابستان در انتظار صنعت سیمان است، مگر اینکه امروز تصمیمات عملیاتی، جامع و بلندمدت برای مدیریت بحران انرژی و تأمین سوخت پایدار مورد نیاز صنایع کلیدی مانند تولید سیمان اتخاذ شود. حمایت از این صنعت نه فقط حمایت از کارخانه‌ها، بلکه تضمین بقای پروژه‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌های کشور است.

