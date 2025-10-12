خبرگزاری کار ایران
قیمت سیمان همچنان در مدار ثبات؛ قیمت‌های سیمان در یکشنبه 20 مهر تغییر نکرد
ثبات نسبی حاکم بر بازار سیمان، در دومین روز کاری هفته جاری نیز ادامه پیدا کرد. قیمت سیمان امروز یکشنبه ۲۰ مهرماه ۱۴۰۴، با آرامش کامل و بدون نوسانات قابل توجه در اکثر کارخانجات کشور عرضه شد.

به گزارش ایلنا و به نقل از سیوان لند، ثبات نسبی حاکم بر بازار سیمان، در دومین روز کاری هفته جاری نیز ادامه پیدا کرد. قیمت سیمان امروز یکشنبه ۲۰ مهرماه ۱۴۰۴، با آرامش کامل و بدون نوسانات قابل توجه در اکثر کارخانجات کشور عرضه شد.

سیوان لند، مرجع تخصصی قیمت سیمان و مصالح ساختمانی، اعلام کرد که نرخ انواع سیمان در کارخانجات اصلی کشور، نسبت به روز گذشته تغییر قابل ملاحظه‌ای نداشته است. این وضعیت نشان می‌دهد که کاهش تقاضای فصلی در پروژه‌های عمرانی و ساختمانی و همچنان رکود ساخت‌وساز پس از جنگ 12 روزه، کماکان باعث مهار قیمت‌ها در برابر سایر فشارهای اقتصادی است.

قیمت سیمان 20 مهر در سیوان لند

قیمت برخی از انواع سیمان پاکتی تیپ 2 عمده در سیوان لند به شرح زیر است:

نوع سیمان

قیمت

سیمان تهران

129.000 تومن

سیمان فارس نو

129.000 تومان

سیمان خزر

124.000 تومان

سیمان هرمزگان

126.000 تومان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت سیمان همچنان در مدار ثبات؛ قیمت‌های سیمان در یکشنبه 20 مهر تغییر نکرد

قیمت سیمان همچنان در مدار ثبات؛ قیمت‌های سیمان در یکشنبه 20 مهر تغییر نکرد

 

