به گزارش ایلنا و به نقل از سیوان لند، قیمت سیمان امروز شنبه 19 مهر ماه اعلام شد. بر این اساس، بازار سیمان در اولین روز کاری هفته (شنبه 19 مهرماه ۱۴۰۴)، با همان روند ثبات نسبی که در اواخر هفته گذشته تجربه شد، فعالیت خود را آغاز کرد. کارخانجات تولیدی، قیمت‌های خود را بدون تغییرات محسوس نسبت به روزهای پایانی هفته پیشین عرضه کردند.

بر اساس اعلام سیوان لند، مرجع تخصصی قیمت سیمان و مصالح ساختمانی در کشور، ثبات قیمت سیمان نشان‌دهنده تعادل پایدار میان عرضه کارخانجات و تقاضای موجود در بازار مصرف است. این وضعیت با توجه به آغاز فصل پاییز و کاهش محسوس پروژه‌های ساختمانی در برخی مناطق، کاملاً قابل پیش‌بینی بوده و از تلاطم قیمت‌ها در این بخش جلوگیری کرده است.

قیمت سیمان 19 مهر در سیوان لند

بررسی‌های سیوان لند از بازار نشان می‌دهد که کاهش تقاضای فصلی، همچنان به عنوان لنگر ثبات قیمت سیمان عمل می‌کند. در حالی که بازارهای موازی ممکن است نوساناتی را تجربه کنند، قیمت سیمان کماکان در یک محدوده قیمتی ثابت نگه داشته شده است تا بار هزینه‌های پروژه برای سازندگان افزایش نیابد.

قیمت برخی از انواع سیمان پاکتی تیپ 2 عمده در سیوان لند (بر مبنای آخرین نرخ‌های رسمی اعلام شده) به شرح زیر است:

نوع سیمان قیمت (تومان) سیمان پاکتی تهران (تیپ ۲) - عمده 129.000 سیمان پاکتی آبیک (تیپ ۲) - عمده 129.000 سیمان پاکتی فارس (تیپ ۲) - عمده 128.000 سیمان پاکتی خزر (تیپ ۲) - عمده 125.000

سیوان لند توصیه می‌کند که با وجود ثبات قیمتی، خریداران عمده و پیمانکاران می‌توانند از فرصت خرید مستقیم از کارخانه که توسط این پلتفرم فراهم شده است، برای کاهش هزینه‌های جانبی و حذف واسطه‌ها، نهایت استفاده را ببرند.

