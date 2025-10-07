کاهش اندک قیمت سیمان در سهشنبه 15 مهرماه؛ بازار به روند نزولی بازگشت
قیمت سیمان در معاملات امروز سهشنبه 15 مهرماه ۱۴۰۴، با تغییرات جزئی و در برخی کارخانجات با روند کاهشی همراه بود. این تغییرات، بازار سیمان را از ثبات نسبی روزهای گذشته خارج کرد و آن را به مدار نزول اندک بازگرداند.
به گزارش ایلنا و به نقل از سیوان لند، قیمت سیمان در معاملات امروز سهشنبه 15 مهرماه ۱۴۰۴، با تغییرات جزئی و در برخی کارخانجات با روند کاهشی همراه بود. این تغییرات، بازار سیمان را از ثبات نسبی روزهای گذشته خارج کرد و آن را به مدار نزول اندک بازگرداند.
بر اساس دادههای رسیده از سیوان لند، مرجع قیمت سیمان و مصالح ساختمانی، نرخ انواع سیمان در تعدادی از کارخانههای اصلی کشور، نسبت به هفته گذشته با کاهش حدود 2 تا 4 هزار تومانی مواجه شده است. این کاهش جزئی، میتواند نشانهای از ادامه رکود فصلی ساخت و ساز و افزایش اندک عرضه نسبت به تقاضا در بازار باشد.
قیمت سیمان 15 مهر در سیوان لند
قیمت امروز برخی از انواع سیمان پاکتی تیپ 2 عمده در سیوان لند به شرح زیر است:
|
نوع سیمان
|
قیمت
|
تغییر نسبت به هفته گذشته
|
سیمان پاکتی فارس (تیپ ۲) - عمده
|
۱۲۸,۰۰۰ تومان
|
کاهش 4.000 تومان
|
سیمان پاکتی فیروزآباد (تیپ ۲) - عمده
|
۱۲۹,۰۰۰ تومان
|
کاهش 4.000 تومان
|
سیمان پاکتی تهران (تیپ ۲) - عمده
|
۱۲۹,۰۰۰ تومان
|
کاهش 4.000 تومان
|
سیمان پاکتی آبیک (تیپ ۲) - عمده
|
۱۲۹,۰۰۰ تومان
|
کاهش 2.000 تومان
3....