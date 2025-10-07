خبرگزاری کار ایران
کاهش اندک قیمت سیمان در سه‌شنبه 15 مهرماه؛ بازار به روند نزولی بازگشت

کاهش اندک قیمت سیمان در سه‌شنبه 15 مهرماه؛ بازار به روند نزولی بازگشت
قیمت سیمان در معاملات امروز سه‌شنبه 15 مهرماه ۱۴۰۴، با تغییرات جزئی و در برخی کارخانجات با روند کاهشی همراه بود. این تغییرات، بازار سیمان را از ثبات نسبی روزهای گذشته خارج کرد و آن را به مدار نزول اندک بازگرداند.

به گزارش ایلنا و به نقل از سیوان لند، قیمت سیمان در معاملات امروز سه‌شنبه 15 مهرماه ۱۴۰۴، با تغییرات جزئی و در برخی کارخانجات با روند کاهشی همراه بود. این تغییرات، بازار سیمان را از ثبات نسبی روزهای گذشته خارج کرد و آن را به مدار نزول اندک بازگرداند.

بر اساس داده‌های رسیده از سیوان لند، مرجع قیمت سیمان و مصالح ساختمانی، نرخ انواع سیمان در تعدادی از کارخانه‌های اصلی کشور، نسبت به هفته گذشته با کاهش حدود 2 تا 4 هزار تومانی مواجه شده است. این کاهش جزئی، می‌تواند نشانه‌ای از ادامه رکود فصلی ساخت و ساز و افزایش اندک عرضه نسبت به تقاضا در بازار باشد.

قیمت سیمان 15 مهر در سیوان لند

قیمت امروز برخی از انواع سیمان پاکتی تیپ 2 عمده در سیوان لند به شرح زیر است:

نوع سیمان

قیمت

تغییر نسبت به هفته گذشته

سیمان پاکتی فارس (تیپ ۲) - عمده

۱۲۸,۰۰۰ تومان

کاهش 4.000 تومان

سیمان پاکتی فیروزآباد (تیپ ۲) - عمده

۱۲۹,۰۰۰ تومان

کاهش 4.000 تومان

سیمان پاکتی تهران (تیپ ۲) - عمده

۱۲۹,۰۰۰ تومان

کاهش 4.000 تومان

سیمان پاکتی آبیک (تیپ ۲) - عمده

۱۲۹,۰۰۰ تومان

کاهش 2.000 تومان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

