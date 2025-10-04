خبرگزاری کار ایران
قیمت سیمان در اولین روز هفته (12 مهر)؛ بازار سیمان روی ترمز

با ثبات قیمت و آرامش نسبی آغاز به کار کرد. بر اساس داده‌های رسیده از سیوان لند، مرجع قیمت سیمان و مصالح ساختمانی، قیمت انواع سیمان در کارخانه‌های مختلف کشور تغییری نسبت به روزهای پایانی هفته گذشته نداشته است.

به گزارش ایلنا و به نقل از سیوان لند، بازار سیمان در روز شنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۴، با ثبات قیمت و آرامش نسبی آغاز به کار کرد. بر اساس داده‌های رسیده از سیوان لند، مرجع قیمت سیمان و مصالح ساختمانی، قیمت انواع سیمان در کارخانه‌های مختلف کشور تغییری نسبت به روزهای پایانی هفته گذشته نداشته است.

کارشناسان معتقدند این ثبسات قیمت در بازار سیمان، در حالی که بازارهای دیگر نوسانات بسیاری را تجربه می‌کنند، نشان از تعادل میان عرضه و تقاضا در این صنعت دارد. رکود فصلی در بخش ساخت‌وساز نیز به این آرامش دامن زده و پیش‌بینی می‌شود این روند در روزهای آینده نیز ادامه داشته باشد.

قیمت سیمان امروز در سیوان لند

قیمت امروز برخی از انواع سیمان پاکتی تیپ ۲ در سیوان لند به شرح زیر است:

سیمان پاکتی تهران (تیپ ۲) - عمده: 133.000 تومان

سیمان پاکتی آبیک (تیپ ۲) - عمده: 133.000 تومان

سیمان پاکتی فارس (تیپ 2) - عمده: 131.000 تومان

سیمان پاکتی شرق (تیپ ۲) - عمده: 136.000 تومان

سیوان لند به عنوان بزرگترین بازار آنلاین صنعت ساختمان، با ارائه قیمت‌های شفاف و به روز از کارخانه‌های مختلف، به فعالان صنعت ساختمان کمک می‌کند تا با آگاهی کامل نسبت به خرید مصالح مورد نیاز خود اقدام کنند.

