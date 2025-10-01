قیمت سیمان چهارشنبه 9 مهر / خبری از تغییر نرخ نیست

به گزارش ایلنا و به نقل از سیوان لند، قیمت روز سیمان اعلام شد. طبق گزارش رسیده از این مرجع قیمت سیمان، علیرغم ناآرامی‌های شدید اقتصادی اخیر در کشور، قیمت‌های سیمان امروز چهارشنبه 9 مهر بدون تغییر مانده و این مصالح ساختمانی پایه هنوز هم به همان قیمت عرضه آن در بورس این هفته به فروش می‌رسد.

قیمت سیمان 9 مهر در سیوان لند

قیمت سیمان پاکتی عمده امروز 9 مهر در سیوان لند به شرح زیر می‌باشد:

سیمان پاکتی آبیک – عمده (تیپ 2) 133.000 تومان سیمان پاکتی داراب – عمده (تیپ 2) 112.000 تومان سیمان پاکتی تجارت مهریز – عمده (تیپ 2) 110.000 تومان سیمان پاکتی فارس نو – عمده (تیپ 2) 131.000 تومان سیمان پاکتی فارس- عمده (تیپ 2) 131.000 تومان سیمان پاکتی پیوند گلستان - عمده (تیپ 2) 129.000 تومان سیمان پاکتی نیزار قم – عمده (تیپ 1) 128.000 تومان سیمان پاکتی فیروزکوه – عمده (تیپ 2) 127.000 تومان سیمان پاکتی تهران – عمده (تیپ 2) 133.000 تومان سیمان پاکتی آبیک مرکب – عمده 117.000تومان

قیمت مابقی سیمان‌های پاکتی و هم‌چنین سیمان فله به شرح زیر می‌باشد:

