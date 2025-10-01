خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت سیمان چهارشنبه 9 مهر / خبری از تغییر نرخ نیست

قیمت سیمان چهارشنبه 9 مهر / خبری از تغییر نرخ نیست
کد خبر : 1694141
لینک کوتاه کپی شد.

طبق گزارش رسیده از این مرجع قیمت سیمان، علیرغم ناآرامی‌های شدید اقتصادی اخیر در کشور، قیمت‌های سیمان امروز چهارشنبه 9 مهر بدون تغییر مانده و این مصالح ساختمانی پایه هنوز هم به همان قیمت عرضه آن در بورس این هفته به فروش می‌رسد.

به گزارش ایلنا و به نقل از سیوان لند، قیمت روز سیمان اعلام شد. طبق گزارش رسیده از این مرجع قیمت سیمان، علیرغم ناآرامی‌های شدید اقتصادی اخیر در کشور، قیمت‌های سیمان امروز چهارشنبه 9 مهر بدون تغییر مانده و این مصالح ساختمانی پایه هنوز هم به همان قیمت عرضه آن در بورس این هفته به فروش می‌رسد.

قیمت سیمان 9 مهر در سیوان لند

قیمت سیمان پاکتی عمده امروز 9 مهر در سیوان لند به شرح زیر می‌باشد:

سیمان پاکتی آبیک – عمده (تیپ 2)

133.000 تومان

سیمان پاکتی داراب – عمده (تیپ 2)

112.000 تومان

سیمان پاکتی تجارت مهریز – عمده (تیپ 2)

110.000 تومان

سیمان پاکتی فارس نو – عمده (تیپ 2)

131.000 تومان

سیمان پاکتی فارس- عمده (تیپ 2)

131.000 تومان

سیمان پاکتی پیوند گلستان - عمده (تیپ 2)

129.000 تومان

سیمان پاکتی نیزار قم – عمده (تیپ 1)

128.000 تومان

سیمان پاکتی فیروزکوه – عمده (تیپ 2)

127.000 تومان

سیمان پاکتی تهران – عمده (تیپ 2)

133.000 تومان

سیمان پاکتی آبیک مرکب – عمده

117.000تومان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت مابقی سیمان‌های پاکتی و هم‌چنین سیمان فله به شرح زیر می‌باشد:

قیمت سیمان چهارشنبه 9 مهر / خبری از تغییر نرخ نیست

قیمت سیمان چهارشنبه 9 مهر / خبری از تغییر نرخ نیست

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی