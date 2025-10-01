قیمت سیمان چهارشنبه 9 مهر / خبری از تغییر نرخ نیست
طبق گزارش رسیده از این مرجع قیمت سیمان، علیرغم ناآرامیهای شدید اقتصادی اخیر در کشور، قیمتهای سیمان امروز چهارشنبه 9 مهر بدون تغییر مانده و این مصالح ساختمانی پایه هنوز هم به همان قیمت عرضه آن در بورس این هفته به فروش میرسد.
قیمت سیمان 9 مهر در سیوان لند
قیمت سیمان پاکتی عمده امروز 9 مهر در سیوان لند به شرح زیر میباشد:
|
سیمان پاکتی آبیک – عمده (تیپ 2)
|
133.000 تومان
|
سیمان پاکتی داراب – عمده (تیپ 2)
|
112.000 تومان
|
سیمان پاکتی تجارت مهریز – عمده (تیپ 2)
|
110.000 تومان
|
سیمان پاکتی فارس نو – عمده (تیپ 2)
|
131.000 تومان
|
سیمان پاکتی فارس- عمده (تیپ 2)
|
131.000 تومان
|
سیمان پاکتی پیوند گلستان - عمده (تیپ 2)
|
129.000 تومان
|
سیمان پاکتی نیزار قم – عمده (تیپ 1)
|
128.000 تومان
|
سیمان پاکتی فیروزکوه – عمده (تیپ 2)
|
127.000 تومان
|
سیمان پاکتی تهران – عمده (تیپ 2)
|
133.000 تومان
|
سیمان پاکتی آبیک مرکب – عمده
|
117.000تومان
قیمت مابقی سیمانهای پاکتی و همچنین سیمان فله به شرح زیر میباشد: