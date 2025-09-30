به گزارش ایلنا و به نقل از سیوان لند، مرجع قیمت سیمان، قیمت‌های امروز برای سیمان اعلام شد. این پلتفرم آنلاین مصالح ساختمانی، قیمت سیمان سه‌شنبه 8 مهر را بدون تغییری نسبت به ابتدای هفته که روز عرضه سیمان در بورس بوده، اعلام کرد. روند دو روز گذشته نشان می‌دهد که با فعال شدن مکانیسم ماشه، بازار صنعت ساختمان نیز کمی قفل شده و به نظر می‌آید فعالان این صنعت منتظر پیامد‌های بعدی آن برای تصمیم‌گیری در مورد روند فعالیت خود می‌باشند.

قیمت سیمان امروز در سیوان لند

سیوان لند، به عنوان بزرگ‌ترین بازار آنلاین مصالح ساختمانی در کشور، قیمت‌های سیمان امروز را از قرار زیر اعلام کرده است:

