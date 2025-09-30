خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت سیمان سه‌شنبه 8 مهر / سایه مکانیسم ماشه بر بازار

قیمت سیمان سه‌شنبه 8 مهر / سایه مکانیسم ماشه بر بازار
کد خبر : 1693490
لینک کوتاه کپی شد.

مرجع قیمت سیمان، قیمت‌های امروز برای سیمان اعلام شد. این پلتفرم آنلاین مصالح ساختمانی، قیمت سیمان سه‌شنبه 8 مهر را بدون تغییری نسبت به ابتدای هفته که روز عرضه سیمان در بورس بوده، اعلام کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از سیوان لند، مرجع قیمت سیمان، قیمت‌های امروز برای سیمان اعلام شد. این پلتفرم آنلاین مصالح ساختمانی، قیمت سیمان سه‌شنبه 8 مهر را بدون تغییری نسبت به ابتدای هفته که روز عرضه سیمان در بورس بوده، اعلام کرد. روند دو روز گذشته نشان می‌دهد که با فعال شدن مکانیسم ماشه، بازار صنعت ساختمان نیز کمی قفل شده و به نظر می‌آید فعالان این صنعت منتظر پیامد‌های بعدی آن برای تصمیم‌گیری در مورد روند فعالیت خود می‌باشند.

قیمت سیمان امروز در سیوان لند

سیوان لند، به عنوان بزرگ‌ترین بازار آنلاین مصالح ساختمانی در کشور، قیمت‌های سیمان امروز را از قرار زیر اعلام کرده است:

قیمت سیمان سه‌شنبه 8 مهر / سایه مکانیسم ماشه بر بازار

قیمت سیمان سه‌شنبه 8 مهر / سایه مکانیسم ماشه بر بازار

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی