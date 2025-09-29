قیمت جدید سیمان اعلام شد / دوشنبه 7 مهر
قیمت جدید سیمان امروز دوشنبه 7 مهرماه اعلام شد. سیوان لند، به عنوان مرجع قیمت سیمان در کل کشور، پس از عرضه مجدد سیمان در بورس، نرخهای جدید فروش این مصالح کلیدی در پلتفرم خود را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا و به نقل از سیوان لند، قیمت جدید سیمان امروز دوشنبه 7 مهرماه اعلام شد. سیوان لند، به عنوان مرجع قیمت سیمان در کل کشور، پس از عرضه مجدد سیمان در بورس، نرخهای جدید فروش این مصالح کلیدی در پلتفرم خود را اعلام کرد. بر اساس قیمتهای اعلامی از سوی سیوان لند، تغییرات چشمگیری در بازار سیمان به چشم نمیخورد و تنها تعداد محدودی از کارخانجات دچار نوسان قیمتی شدهاند.
قیمت سیمان 7 مهر در سیوان لند
قیمت سیمان امروز عرضه شده در سیوان لند به شرح زیر است؛