کاهش هزینههای ساختوساز با خرید مستقیم کاشی و سرامیک از کارخانه؛ سیوانلند واسطهها را حذف کرد
در مواجهه با نوسانات قیمت و حضور واسطهها در بازار مصالح ساختمانی، پلتفرم آنلاین سیوانلند با فراهم آوردن امکان خرید مستقیم کاشی و سرامیک از کارخانه و ارسال به محل پروژه، راهکاری نوین برای کاهش هزینهها و افزایش شفافیت در این صنعت ارائه کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از سیوان لند: بازار مصالح ساختمانی، بهویژه در حوزه کاشی و سرامیک، همواره با چالشهایی همچون نوسانات قیمتی، هزینههای بالای حملونقل و دخالت واسطهها روبرو بوده است. این عوامل موجب افزایش قیمت تمامشده برای سازندگان و پیمانکاران میشود.
در این میان، پلتفرم تخصصی سیوانلند به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای آنلاین مصالح ساختمانی در کشور، با معرفی راهکارهای هوشمند و فناورانه، توانسته است گام مهمی در جهت شفافسازی قیمت کاشی و سرامیک و کاهش هزینههای ساختوساز بردارد. این پلتفرم با اتصال مستقیم پروژههای ساختمانی به کارخانههای تولیدکننده، تحولی در زنجیره تأمین این صنعت ایجاد کرده است.
شفافیت در قیمت کاشی و سرامیک؛ تصمیمگیری آگاهانه
یکی از بزرگترین مزایای سیوانلند، ایجاد شفافیت کامل در بازار است. کاربران این پلتفرم میتوانند قیمت کاشی و سرامیک، مشخصات فنی و تنوع محصولات برندهای مختلف داخلی و خارجی را بهصورت یکجا مشاهده و مقایسه کنند. این شفافیت به پیمانکاران، مهندسان و انبوهسازان کمک میکند تا با اطمینان کامل از قیمت و کیفیت، بهترین تصمیم را برای پروژههای خود بگیرند و فرآیند تأمین مصالح را به شیوهای سریعتر و حرفهایتر مدیریت کنند.
حذف واسطهها؛ خرید مستقیم از قطب تولید کاشی و سرامیک کشور
استان یزد به عنوان قطب اصلی تولید کاشی و سرامیک در ایران شناخته میشود، اما فرآیند سنتی خرید از این منطقه همواره مستلزم صرف زمان و هزینههای گزاف برای سفر، بازدید از کارخانهها و عقد قرارداد بود. این شرایط، زمینه را برای حضور دلالان و افزایش کاذب قیمتها فراهم میکرد.
سیوانلند به عنوان نماینده آنلاین کارخانههای معتبر، این مشکل را برطرف کرده است. این پلتفرم با حذف کامل واسطهها و برقراری ارتباط مستقیم میان تولیدکننده و خریدار، محصولات را با قیمت درب کارخانه عرضه میکند. این صرفهجویی مالی، بهویژه در پروژههای بزرگ، بسیار چشمگیر است و به سازندگان اجازه میدهد بودجه خود را به نحو مؤثرتری مدیریت کنند.
بر اساس اعلام روابط عمومی سیوانلند: «با همکاری گسترده با برندهای مطرح تولیدکننده کاشی و سرامیک در کشور، سیوانلند توانسته امکان دسترسی مستقیم خریداران به محصولات متنوع، با قیمت شفاف و خدمات حمل هماهنگ را فراهم کند.»
کاهش هزینهها با ارسال مستقیم از کارخانه به پروژه
سیوانلند با هدف کاهش هزینهها، شرایطی را فراهم کرده است که پروژههای ساختمانی بتوانند کاشی و سرامیک مورد نیاز خود را مستقیماً از کارخانه تأمین کرده و بار را بدون واسطه در محل پروژه دریافت کنند. در این شیوه، بار مستقیماً از مبدأ کارخانه به محل پروژه ارسال شده و هزینههای انبارداری، دلالی و واسطهگری به کلی حذف میشود. این مدل بهویژه برای پروژههای بزرگ عمرانی و انبوهسازی، مزیتهای چشمگیری در سرعت تأمین، مدیریت موجودی و کنترل هزینهها به همراه دارد.
اعتماد و رشد شبکهای؛ تجربه مثبت کاربران
خرید از سیوانلند تنها به تأمین کالا محدود نمیشود؛ بلکه یک تجربه حرفهای و رضایتبخش برای فعالان صنعت ساختمان است. بخش بزرگی از مشتریان این پلتفرم، فعالان پیشین بازار هستند که پس از تجربه موفق خرید، سیوانلند را به همکاران خود توصیه میکنند. این توصیهها باعث شده سیوانلند به مرجعی قابل اعتماد در سراسر کشور تبدیل شود و نقش مهمی در شفافیت بازار و افزایش کارایی پروژهها ایفا کند. این تجربه مثبت، مشتریان را به کاربران وفادار تبدیل کرده و به گسترش طبیعی شبکه کاربران پلتفرم کمک میکند.
کارشناسان صنعت ساختمان نیز معتقدند که ورود فناوری به زنجیره تأمین مصالح میتواند روند سنتی بازار را دگرگون کرده و شرایط رقابتی سالمتری برای تولیدکنندگان و خریداران واقعی فراهم آورد. گفتنی است پلتفرم سیوانلند علاوه بر کاشی و سرامیک، در حوزه تأمین مصالحی نظیر سیمان، سفال، گچ و هبلکس نیز بهصورت سراسری فعالیت دارد و تلاش میکند با توسعه ابزارهای هوشمند به مرجع تخصصی تأمین مصالح صنعت ساختمان کشور تبدیل شود.
مشاوره آنلاین، انتخابی هوشمندانه
کارشناسان مجرب سیوان لند، آماده ارائه مشاورههای تخصصی و رایگان به مشتریان هستند. آنها با در نظر گرفتن نوع پروژه، شرایط محیطی و بودجه، بهترین نوع و طرح کاشی و سرامیک را به مشتریان پیشنهاد میدهند. این مشاورهها، به مشتریان کمک میکند تا انتخابی هوشمندانه داشته باشند و از خریدهای نامناسب جلوگیری کنند.
سیوان لند با ارائه خدمات جامع و هوشمندانه خود، نه تنها فرآیند خرید را برای سازندگان آسانتر کرده، بلکه با افزایش شفافیت و دسترسی به محصولات باکیفیت و ارزان، به توسعه و رشد صنعت ساختمان کشور کمک شایانی میکند.