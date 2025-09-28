به گزارش ایلنا به نقل از سیوان لند: صنعت کاشی و سرامیک ایران با تکیه بر کیفیت بالا، تنوع بی‌نظیر در طرح و رنگ و بهره‌گیری از فناوری‌های روز دنیا، جایگاه ویژه‌ای در بازارهای جهانی پیدا کرده است. با افزایش پروژه‌های ساخت‌وساز در کشورهای همسایه، تقاضا برای مصالح ساختمانی ایرانی روزبه‌روز در حال افزایش است. با این حال، خریداران کاشی و سرامیک صادراتی همواره با چالش‌هایی نظیر شناسایی تولیدکنندگان معتبر، نبود شفافیت در قیمت‌ها و پیچیدگی‌های فرآیند خرید و حمل‌ونقل روبرو هستند.

در این میان، پلتفرم سیوان لند با همکاری تامین‌کنندگان معتبر کاشی و سرامیک در سراسر ایران، امکان خرید و صادرات این محصولات به بازارهای داخلی و بین‌المللی را فراهم کرده و با ارائه خدمات مشاوره، بسته‌بندی صادراتی و لجستیک حرفه‌ای این موانع را برطرف کرده و مسیری هموار و امن برای صادرات کاشی و سرامیک ایران به بازارهای بین‌المللی گشوده است.

ایران، قطب تولید کاشی و سرامیک با کیفیت در منطقه

بازار جهانی مصالح ساختمانی همواره به دنبال محصولاتی باکیفیت، استاندارد و در عین حال مقرون‌به‌صرفه است. صنعت کاشی و سرامیک ایران با داشتن هر سه ویژگی، به یکی از گزینه‌های اصلی برای انبوه‌سازان، پیمانکاران و تاجران در منطقه خاورمیانه و کشورهای همسایه تبدیل شده است. محصولاتی با طرح‌های متنوع سنگ، بتن، چوب و مینیمال در ابعاد مختلف و مطابق با استانداردهای بین‌المللی، توانسته است پاسخگوی نیاز پروژه‌های کوچک و بزرگ ساختمانی، از جمله کف و دیوار داخلی، نما، محوطه‌سازی و پارکینگ باشد.

سیوان لند؛ پاسخی به چالش‌های صادرات و حذف واسطه‌ها

سیوان لند با شناسایی دقیق فرصت‌ها و چالش‌های موجود در مسیر صادرات کاشی و سرامیک، به مشتریان در منطقه خلیج فارس امکان می‌دهد تا به صورت مستقیم و آنلاین به طیف وسیعی از محصولات باکیفیت دسترسی داشته باشند. این پلتفرم با ارائه خدماتی جامع، فرآیند خرید را برای مشتریان خارجی ساده کرده است:

دسترسی مستقیم و آسان: مشتریان می‌توانند به راحتی از طریق وب‌سایت، محصولات مورد نیاز خود را از میان هزاران مدل و طرح متنوع از بهترین کارخانه‌های ایرانی انتخاب کنند.

خدمات مشاوره تخصصی: سیوان‌لند با بهره‌گیری از کارشناسان صنعت ساختمان، مشتریان را در انتخاب محصول مناسب بر اساس بازار مقصد، استانداردهای بین‌المللی و نیاز پروژه راهنمایی می‌کند.

تضمین کیفیت و تطابق با استانداردها: تاکید این پلتفرم بر رعایت استانداردهای بین‌المللی و کیفیت صادراتی است. به طوری که محصول انتخابی، از نظر ابعاد، ضخامت، جذب آب، مقاومت و ظاهر بتواند در مقصد با معیارهای بازار هدف مطابقت داشته باشد.

قیمت‌های رقابتی: با حذف واسطه‌های متعدد و خرید مستقیم از تولیدکننده، قیمت نهایی محصول برای مشتریان بسیار مناسب‌تر خواهد بود که این امر به ویژه برای پروژه‌های بزرگ ساختمانی حائز اهمیت است.

مدیریت کامل فرآیند صادرات: سیوان لند تمامی امور مربوط به بسته‌بندی استاندارد، مدارک گمرکی و هماهنگی حمل‌ونقل را بر عهده می‌گیرد تا سفارشات در سلامت کامل و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دست مشتریان برسد.

این رویکرد نوین، نه تنها به توسعه صادرات غیرنفتی کمک شایانی می‌کند، بلکه فرصتی را برای معرفی هرچه بیشتر کیفیت و توانمندی‌های صنعت کاشی و سرامیک ایران در بازارهای جهانی فراهم می‌آورد.

بازارهای هدف؛ تمرکز بر همسایگان و کشورهای حاشیه خلیج فارس

سیوان لند با شناخت دقیق از بازارهای منطقه‌ای، قابلیت ارسال محصولات کاشی و سرامیک ایران به طیف گسترده‌ای از کشورها را فراهم کرده است. این کشورها عبارتند از:

کشورهای حاشیه خلیج فارس: عمان، قطر، کویت، امارات متحده عربی، عراق، بحرین و عربستان سعودی.

کشورهای همسایه: افغانستان، پاکستان، ترکیه، ارمنستان، آذربایجان و ترکمنستان.

سایر بازارها: روسیه و دیگر بازارهای بین‌المللی.

چرا سیوان لند را برای واردات کاشی و سرامیک از ایران انتخاب کنیم؟

همکاری با این پلتفرم مزایای کلیدی برای خریداران بین‌المللی به همراه دارد که آن را به مرجعی قابل اعتماد در حوزه صادرات کاشی و سرامیک تبدیل کرده است:

مزیت شرح تنوع بالای محصولات امکان ارائه انواع طرح‌ها، ابعاد و استانداردها برای پاسخ به نیاز پروژه‌های گوناگون حذف واسطه‌ها ارتباط مستقیم با تولیدکننده، کاهش هزینه‌ها و قیمت رقابتی شفافیت در قیمت برآورد دقیق قیمت صادراتی با توجه به هزینه حمل، بیمه، گمرک و بسته‌بندی قدرت خرید انبوه امکان تجمیع سفارشات و کاهش هزینه‌های حمل برای پروژه‌های بزرگ اعتبار و اعتماد استفاده از تولیدکنندگان شناخته شده و رعایت استانداردهای بین‌المللی پشتیبانی دوجانبه تیم فنی و لجستیکی پاسخگو در تمامی مراحل صادرات

این رویکرد نوین، نه تنها به توسعه صادرات غیرنفتی کشور کمک می‌کند، بلکه فرصتی بی‌نظیر برای معرفی هرچه بیشتر کیفیت و توانمندی‌های صنعت کاشی و سرامیک ایران در بازارهای جهانی فراهم می‌آورد.

فرآیند ثبت سفارش صادراتی در سیوان‌لند

انتخاب محصول: بررسی طرح، ابعاد، مشخصات فنی و انتخاب گزینه مدنظر

درخواست پیش‌فاکتور و استعلام قیمت

تأیید سفارش و عقد قرارداد صادراتی

انجام بسته‌بندی استاندارد و هماهنگی لجستیک

ارسال بار و انجام امور گمرکی و بیمه

تحویل در مقصد با پیگیری کامل

همچنین امکان ترکیب سفارش از چند مدل یا طرح وجود دارد تا متناسب با نیاز پروژه منعطف عمل شود.

