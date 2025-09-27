خبرگزاری کار ایران
قیمت سیمان شنبه 5 مهر / بازار بدون تحرک

قیمت سیمان شنبه 5 مهر / بازار بدون تحرک
بنا بر اعلام این مرجع قیمت سیمان، در سایه رکود حاکم بر بازار ساخت‌وساز، روند قیمت‌ها بدون تحرک بوده و سیمان با همان نرخ هفته قبل عرضه می‌شود.

به گزارش ایلنا و به نقل از سیوان لند، قیمت سیمان امروز شنبه 5 مهر اعلام شد. بنا بر اعلام این مرجع قیمت سیمان، در سایه رکود حاکم بر بازار ساخت‌وساز، روند قیمت‌ها بدون تحرک بوده و سیمان با همان نرخ هفته قبل عرضه می‌شود. سیوان لند، به عنوان بازار آنلاین صنعت ساختمان، بستری برای شفافیت قیمت‌ سیمان در کشور فراهم کرده که امکان خرید آنلاین انواع سیمان کارخانجات مختلف نیز از آن میسر است.

قیمت سیمان 5 مهر در سیوان لند

سیوان لند، قیمت فروش امروز سیمان و سایر مصالح ساختمانی موجود در پلتفرم خود را از قرار زیر اعلام کرده است:

قیمت سیمان شنبه 5 مهر / بازار بدون تحرک

قیمت سیمان شنبه 5 مهر / بازار بدون تحرک

قیمت سیمان شنبه 5 مهر / بازار بدون تحرک

قیمت سیمان شنبه 5 مهر / بازار بدون تحرک

 

قیمت سیمان شنبه 5 مهر / بازار بدون تحرک

