قیمت سیمان سه‌شنبه 1 مهر / کاهش قیمت سیمان با شروع پاییز

قیمت سیمان سه‌شنبه 1 مهر / کاهش قیمت سیمان با شروع پاییز
قیمت سیمان امروز 1 مهر ماه اعلام شد. بر اساس آمارهای به‌دست آمده از سیوان لند، در شروع فصل جدید قیمت سیمان نسبت به هفته گذشته روندی نزولی را در پیش گرفته و قیمت سیمان در کارخانه‌های متعددی دچار کاهش شده است.

به گزارش ایلنا و به نقل از سیوان لند، قیمت سیمان امروز 1 مهر ماه اعلام شد. بر اساس آمارهای به‌دست آمده از سیوان لند، در شروع فصل جدید قیمت سیمان نسبت به هفته گذشته روندی نزولی را در پیش گرفته و قیمت سیمان در کارخانه‌های متعددی دچار کاهش شده است.

ادامه رکود در بازار و نبود تغییر چشمگیر در تقاضا برای سیمان را می‌توان از دلایل اصلی این کاهش قیمت‌ها دانست. که تا زمانی که تحرک جدیدی در بازار ایجاد نشود و تغییری در میزان تقاضا برایی سیمان شکل نگیرد، می‌توان انتظار داشت که شرایط موجود پابرجا باقی بماند.

قیمت سیمان 1 مهر در سیوان لند

سیوان لند به عنوان مرجع قیمت سیمان در کشور و بازار آنلاین صنعت ساختمان، نرخ عرضه سیمان و سایر مصالح ساختمانی در پلتفرم خود را به شرح زیر اعلام کرده است:

