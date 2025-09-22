به گزارش ایلنا به نقل از سیوان لند: صادرات مصالح ساختمانی در سال‌های اخیر به یکی از اولویت‌های مهم اقتصاد ایران تبدیل شده است. با توجه به افزایش ساخت‌وساز در کشورهای حوزه خلیج فارس و همسایگان ایران، نیاز به تامین مصالح با استانداردهای جهانی و قیمت مناسب بیش از گذشته احساس می‌شود. در این میان، سیوان‌لند با فراهم کردن بستری آنلاین، هوشمند و شفاف، زمینه دسترسی مستقیم به تولیدکنندگان داخلی برای صادرات مصالح به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی را مهیا کرده است.

در این شرایط، سیوان‌لند به‌عنوان بزرگترین بازار آنلاین صنعت ساختمان ایران، با ارائه مجموعه‌ای کامل از سیمان، کاشی و سرامیک، سنگ‌های ساختمانی و کلینکر، نقش مهمی در تسهیل صادرات ایفا می‌کند.

سیوان‌لند امکان دسترسی صادرکنندگان به اطلاعات دقیق قیمت‌ها، موجودی کالا، و برآورد هزینه حمل و صادرات را فراهم کرده است تا فرآیند فروش و ارسال کالا به صورت شفاف و سریع انجام شود. صادرکنندگان می‌توانند سفارشات عمده خود را به‌صورت آنلاین ثبت و مدیریت کنند و از پشتیبانی تیم متخصص برای حل مسائل مربوط به صادرات بهره‌مند شوند.

سیوان‌لند همچنین با ارائه خدمات مشاوره صادراتی، تضمین کیفیت کالا و تسهیل امور مالی و حمل‌ونقل، مسیر امن و مطمئنی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده است. این خدمات باعث شده است تا سهم ایران از بازار مصالح ساختمانی در منطقه افزایش یابد و فرصت‌های تجاری جدیدی برای تجار ایرانی ایجاد شود.

با توجه به این مزیت‌ها، سیوان‌لند توانسته است به یک مرجع معتبر برای صادرات مصالح ساختمانی تبدیل شود و نقش خود را در توسعه بازارهای بین‌المللی و تقویت برند تولیدکنندگان ایرانی تثبیت کند. این پلتفرم به تجار امکان می‌دهد تا با اطمینان کامل محصولات خود را به کشورهای منطقه ارسال کنند و سهم بیشتری از بازارهای صادراتی کسب کنند.

تنوع و کیفیت بالای محصولات صادراتی

یکی از مهم‌ترین مزیت‌های سیوان‌لند، عرضه مجموعه کاملی از مصالح ساختمانی شامل:

انواع سیمان در تیپ‌های مختلف

کاشی و سرامیک با طرح‌ها و ابعاد متنوع

سنگ‌های ساختمانی مرغوب

کلینکر با کیفیت صادراتی

این محصولات همگی با استانداردهای بین‌المللی تولید شده و آماده ورود به بازارهای جهانی هستند.

پوشش گسترده بازارهای منطقه‌ای

سیوان‌لند توانسته صادرات مصالح ساختمانی را به کشورهای متعددی گسترش دهد. از جمله:

کشورهای حوزه خلیج فارس: امارات، قطر، بحرین، کویت، عمان و عربستان سعودی

عراق، افغانستان، پاکستان و ترکیه

این پوشش جغرافیایی گسترده، امکان فروش سریع و مستقیم محصولات ایرانی را بدون نیاز به واسطه‌ها فراهم کرده است.

فرآیند ساده و شفاف صادرات

سیوان‌لند با استفاده از فناوری‌های نوین و ایجاد شفافیت در روند فروش، مسیر صادرات را برای تولیدکنندگان ساده‌تر کرده است. این خدمات شامل:

دسترسی به اطلاعات دقیق قیمت‌ها و موجودی کالا

برآورد هزینه حمل و صادرات به کشورهای مقصد

امکان ثبت و مدیریت آنلاین سفارشات عمده

پشتیبانی تیم تخصصی در فرآیند صادرات

همه این امکانات باعث شده است تا صادرکنندگان بتوانند بدون پیچیدگی و با اطمینان کامل فعالیت کنند.

مزیت رقابتی سیوان‌لند برای صادرکنندگان

سیوان‌لند با ارائه خدمات اختصاصی، مسیر رقابتی متفاوتی برای صادرکنندگان ایرانی ایجاد کرده است:

مرجع قیمت مصالح ساختمانی ایران با شفافیت کامل

فروش مستقیم به بازارهای منطقه‌ای بدون واسطه

مشاوره تخصصی صادراتی توسط تیم حرفه‌ای

تضمین کیفیت و امنیت معاملات در کنار تسهیل امور مالی و حمل‌ونقل

نظر سیوان‌لند درباره همکاری‌های صادراتی

به گفته روابط عمومی سیوان‌لند:

«این پلتفرم با همکاری برندهای معتبر تولیدی، امکان استعلام لحظه‌ای قیمت، ثبت سفارش صادراتی و مدیریت حرفه‌ای فرآیند فروش را برای کاربران داخلی و خارجی فراهم کرده است.»

جمع‌بندی

سیوان‌لند امروز به‌عنوان مرجع معتبر صادرات مصالح ساختمانی ایران شناخته می‌شود. این پلتفرم با ایجاد زیرساخت‌های هوشمند، علاوه بر تقویت برند تولیدکنندگان داخلی، مسیر ورود مصالح ایرانی به بازارهای خلیج فارس و کشورهای همسایه را هموار کرده است. تولیدکنندگان اکنون می‌توانند با اعتماد و امنیت کامل، سهم بیشتری از بازارهای صادراتی کسب کرده و جایگاه ایران را در تجارت منطقه‌ای مصالح ساختمانی ارتقاء دهند.

