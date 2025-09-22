خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت جدید سیمان اعلام شد 31 شهریور / سیمان ارزان شد

قیمت جدید سیمان اعلام شد 31 شهریور / سیمان ارزان شد
کد خبر : 1689651
لینک کوتاه کپی شد.

به گزارش این مرجع قیمت سیمان، بنا بر روال هر هفته که سیمان در روز یکشنبه در سازمان بورس به فروش می‌رسد، با عرضه سیمان در روز گذشته قیمت‌های جدید این مصالح اساسی صنعت ساختمان مشخص شد.

به گزارش ایلنا و به نقل از سیوان لند، قیمت جدید سیمان امروز 31 شهریور اعلام شد. به گزارش این مرجع قیمت سیمان، بنا بر روال هر هفته که سیمان در روز یکشنبه در سازمان بورس به فروش می‌رسد، با عرضه سیمان در روز گذشته قیمت‌های جدید این مصالح اساسی صنعت ساختمان مشخص شد.

مقایسه قیمت امروز سیمان کارخانجات مختلف، با قیمت‌های روز گذشته حاکی از کاهش قیمت در تولیدات بسیاری از کارخانجات سیمان است.

قیمت سیمان 31 شهریور در سیوان لند

قیمت سیمان پاکتی عمده امروز 31 شهریور در سیوان لند به شرح زیر است:

  • قیمت سیمان فارس تیپ 2: 133.000 تومان
  • قیمت سیمان فیروزآباد تیپ 2: 132.000 تومان
  • قیمت سیمان داراب تیپ 2: 112.000 تومان
  • قیمت سیمان تهران تیپ 2: 136.000 تومان
  • قیمت سیمان آبیک تیپ 2: 130.000 تومان
  • قیمت سیمان خزر تیپ 2: 125.000 تومان
  • قیمت سیمان مازندران تیپ 2: 133.000 تومان

قیمت جدید سیمان اعلام شد 31 شهریور / سیمان ارزان شد

قیمت جدید سیمان اعلام شد 31 شهریور / سیمان ارزان شد

قیمت جدید سیمان اعلام شد 31 شهریور / سیمان ارزان شد

قیمت جدید سیمان اعلام شد 31 شهریور / سیمان ارزان شد

قیمت جدید سیمان اعلام شد 31 شهریور / سیمان ارزان شد

قیمت جدید سیمان اعلام شد 31 شهریور / سیمان ارزان شد

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی