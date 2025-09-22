قیمت جدید سیمان اعلام شد 31 شهریور / سیمان ارزان شد

به گزارش ایلنا و به نقل از سیوان لند، قیمت جدید سیمان امروز 31 شهریور اعلام شد. به گزارش این مرجع قیمت سیمان، بنا بر روال هر هفته که سیمان در روز یکشنبه در سازمان بورس به فروش می‌رسد، با عرضه سیمان در روز گذشته قیمت‌های جدید این مصالح اساسی صنعت ساختمان مشخص شد.

مقایسه قیمت امروز سیمان کارخانجات مختلف، با قیمت‌های روز گذشته حاکی از کاهش قیمت در تولیدات بسیاری از کارخانجات سیمان است.

قیمت سیمان 31 شهریور در سیوان لند

قیمت سیمان پاکتی عمده امروز 31 شهریور در سیوان لند به شرح زیر است:

قیمت سیمان فارس تیپ 2: 133.000 تومان

قیمت سیمان فیروزآباد تیپ 2: 132.000 تومان

قیمت سیمان داراب تیپ 2: 112.000 تومان

قیمت سیمان تهران تیپ 2: 136.000 تومان

قیمت سیمان آبیک تیپ 2: 130.000 تومان

قیمت سیمان خزر تیپ 2: 125.000 تومان

قیمت سیمان مازندران تیپ 2: 133.000 تومان

