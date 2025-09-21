پایان چالش نقدینگی سازندگان؛
سیوانلند تهاتر هوشمند ملک و مصالح را کلید زد
بازار آنلاین صنعت ساختمان، سیوانلند، با استفاده از پتانسیلهای گسترده پلتفرم خود،خالا امکان تهاتر واحدهای آپارتمانی با مصالح ساختمانی را فراهم آورده و به سازندگان کمک کرده تا چالش تامین نقدینگی را پشت سر بگذارند.
به گزارش ایلنا به نقل از سیوان لند؛ در شرایط اقتصادی امروز، صنعت ساختمان با دو چالش بزرگ دستوپنجه نرم میکند: نوسانات قیمت مصالح و کمبود نقدینگی برای پیشبرد پروژهها. بسیاری از سازندگان با وجود داشتن داراییهای ارزشمندی مانند واحدهای آپارتمانی در حال ساخت، برای تامین مصالح اولیه با مشکل مواجه میشوند.
از سوی دیگر، تولیدکنندگان مصالح نیز به دنبال بازاری مطمئن برای فروش محصولات خود هستند. در پاسخ به این نیاز دوطرفه، مجموعه «سیوانلند» با ایجاد یک بستر نوآورانه، پلی میان این دو گروه زده و راهکاری برد-برد را برای عبور از این موانع ارائه کرده است.
تهاتر هوشمند: راهکاری برای بنبستهای مالی در صنعت ساختمان
سازندگان مسکن و پروژههای عمرانی همواره با مسئله مدیریت هزینهها و تامین به موقع مصالح روبرو بودهاند. افزایش قیمتها و نیاز به تزریق مداوم پول نقد، گاهی پروژهها را تا مرز توقف پیش میبرد.
در چنین فضایی، «تهاتر» یا مبادله کالا به کالا، که یکی از قدیمیترین روشهای معامله است، در قالبی نوین و هوشمند به کمک این صنعت آمده است.
سیوانلند با درک عمیق این چالش، و با کمک پلتفرم یکپارچه خود به دنبال راهحل آمده و خدماتی ارائه کرده که در آن سازندگان میتوانند واحدهای آپارتمانی خود را به عنوان سرمایه معرفی کرده و در مقابل، تولیدکنندگان مصالح ساختمانی، کالاهای خود را در ازای این واحدها عرضه کنند.
مزایای تهاتر مصالح از طریق سیوانلند برای سازندگان و تولیدکنندگان
تهاتر مصالح، یک بازی دو سر برد است که منافع هر دو طرف معامله را تامین میکند.
برای سازندگان:
سازندگان میتوانند داراییهای غیرنقدی خود (آپارتمان) را به سرمایه در گردش برای تکمیل پروژههای دیگر تبدیل کنند. این امر نه تنها از توقف پروژه به دلیل کمبود بودجه جلوگیری میکند، بلکه قدرت خرید آنها را در بازار پرنوسان مصالح افزایش میدهد.
برای تولیدکنندگان:
تولیدکنندگان مصالح نیز با این روش میتوانند محصولات خود را بهصورت مستقیم، بدون واسطه و با بازده اقتصادی بالا در بازار عرضه کنند. آنها به جای دریافت وجه نقد که ممکن است با تاخیر همراه باشد، دارایی ارزشمندی مانند ملک دریافت میکنند که هم ارزش افزوده دارد و هم میتواند به عنوان یک سرمایهگذاری بلندمدت تلقی شود.
به گفته مدیران سیوانلند: «این پلتفرم با هدف سادهسازی تعاملات بین سازندگان و تولیدکنندگان طراحی شده و میتواند به کاهش مشکلات مالی پروژههای ساختمانی و تسریع روند تأمین مصالح کمک کند.»
گامی مهم در تحول زنجیره تامین صنعت ساختمان
سیوانلند با ارائه این پلتفرم، تنها یک خدمت جدید معرفی نکرده، بلکه گامی مهم در جهت تحول دیجیتال و بهینهسازی زنجیره تامین در صنعت ساختمان برداشته است.
این بستر مدرن نشان میدهد که چگونه میتوان با استفاده از فناوری، چالشهای سنتی بازار را برطرف کرد و مدلی اقتصادی و کارآمد برای تمام فعالان این حوزه ایجاد نمود. در دورانی که مدیریت منابع مالی حرف اول را میزند، سیوانلند با فراهم آوردن بستری که هر دو طرف—سازندگان و تولیدکنندگان—از آن بهرهمند شوند، نقشی کلیدی در پویایی و رشد این صنعت ایفا خواهد کرد.