به گزارش ایلنا؛ ایران، با برخورداری از معادن غنی و متنوع سنگ‌های ساختمانی همچون تراورتن، مرمریت، گرانیت و چینی، همواره به عنوان یکی از قطب‌های اصلی این صنعت در منطقه شناخته می‌شود.

کیفیت ممتاز و تنوع رنگی بی‌نظیر سنگ‌های ایرانی، پتانسیل صادراتی عظیمی را ایجاد کرده است که می‌تواند نقش کلیدی در بازارهای ساخت‌وساز جهانی ایفاء کند.

با این حال، چالش‌هایی نظیر پیچیدگی‌های لجستیکی، عدم دسترسی به اطلاعات شفاف و دشواری در یافتن تولیدکنندگان معتبر، همواره مانعی بر سر راه خریداران خارجی و حتی صادرکنندگان داخلی بوده است. اکنون، پلتفرم سیوان‌لند با درک این خلاء، راهکاری هوشمندانه برای رفع این موانع ارائه کرده است.

سیوان‌لند چگونه موانع صادرات سنگ را از میان برمی‌دارد؟

فرآیند صادرات، به دلیل نبود مرجع شفاف برای خریداران، همیشه با چالش همراه بوده است. خریداران سنگ صادراتی اغلب برای اعتبارسنجی تولیدکنندگان و اطمینان از کیفیت محصول با مشکل مواجه هستند.

سیوان‌لند به‌عنوان پلتفرم تخصصی صنعت ساختمان، با معرفی تولیدکنندگان معتبر ایرانی و ارائه اطلاعات فنی اولیه، مسیر صادرات سنگ را هموارتر و شفاف‌تر کرده است. این پلتفرم با حذف واسطه‌های غیرضروری، ارتباطی مستقیم و کارآمد میان دو طرف معامله برقرار می‌کند و ریسک‌های تجاری را به حداقل می‌رساند.

مزایای کلیدی سیوان‌لند برای خریداران و صادرکنندگان سنگ

سیوان‌لند تنها یک ویترین آنلاین نیست، بلکه یک اکوسیستم کامل برای تسهیل تجارت بین‌المللی سنگ است. مزایای این پلتفرم شامل موارد زیر است:

معرفی تولیدکنندگان با ظرفیت صادرات و سابقه کاری معتبر: دیگر نیازی به جستجوهای زمان‌بر و پرریسک نیست. سیوان‌لند مجموعه‌ای از بهترین و معتبرترین تأمین‌کنندگان سنگ ایران را که دارای ظرفیت و تجربه صادراتی هستند، در یکجا گرد هم آورده است.

ارائه اطلاعات فنی اولیه و دقیق: هر محصول با مشخصات کلیدی مانند نوع سنگ، رنگ، کاربرد پیشنهادی و منطقه استخراج معرفی می‌شود. این اطلاعات به خریداران کمک می‌کند تا با دیدی باز و آگاهانه، گزینه‌های خود را بررسی و مقایسه کنند.

تسهیل ارتباط مستقیم بین خریدار و تولیدکننده : این پلتفرم امکان ارتباط مستقیم با تولیدکننده را فراهم می‌کند. این ارتباط بی‌واسطه، به شفافیت در معامله و ایجاد اعتماد متقابل کمک شایانی می‌کند.

امکان هماهنگی برای بررسی کیفیت و مذاکره پیش از خرید: خریداران می‌توانند پیش از نهایی کردن سفارش‌های عمده، کیفیت محصولات را از نزدیک بررسی کرده و در موردجزئیات قرارداد مستقیماً مذاکره کنند.

گنجینه‌ای از سنگ‌های صادراتی ایران در دسترس شما

تنوع محصولات ارائه شده در سیوان‌لند، نیازهای طیف وسیعی از پروژه‌های ساختمانی در بازارهای بین‌المللی را پوشش می‌دهد. برخی از محبوب‌ترین سنگ‌های صادراتی که از طریق این پلتفرم قابل دسترس هستند عبارتند از:

انواع تراورتن: شامل تراورتن‌های سفید، کرم و عسلی که به دلیل زیبایی و مقاومت بالا، گزینه‌ای ایده‌آل برای نمای ساختمان‌ها هستند.

مرمریت‌های صادراتی محبوب: مجموعه‌ای از مرمریت‌های لوکس با طرح‌ها و رنگ‌های منحصر‌به‌فرد که در پروژه‌های داخلی ساختمان‌ها جلوه‌ای بی‌نظیر خلق می‌کنند.

گرانیت‌های مقاوم: سنگ‌های گرانیت با دوام و استحکام بالا که برای پروژه‌های داخلی و خارجی، به‌ویژه در فضاهای پرتردد، کاربرد فراوان دارند.

سنگ چینی و کریستال: این سنگ‌ها با ظاهر درخشان و شفاف خود، گزینه‌ای محبوب و مناسب برای بازار کشورهای خلیج فارس و آسیای میانه به شمار می‌روند.

بازارهای هدف: تمرکز بر همسایگان و حوزه خلیج فارس

سیوان‌لند با تمرکز استراتژیک بر بازارهای منطقه، امکان صادرات سنگ‌های ایرانی را به تمام کشورهای همسایه و حوزه خلیج فارس فراهم می‌کند. این کشورها شامل عراق، افغانستان، پاکستان، ترکیه، آذربایجان، ترکمنستان، امارات متحده عربی، قطر، عربستان سعودی، عمان، بحرین و کویت می‌شوند.

این پلتفرم با شناخت نیازها و استانداردهای این بازارها، به صادرکنندگان ایرانی کمک می‌کند تا محصولات خود را به شکلی مؤثرتر عرضه کنند.

در نهایت، سیوان‌لند با تمرکز بر شفافیت، ارتباط مستقیم و ارائه اطلاعات دقیق، خرید و صادرات سنگ‌های ساختمانی را برای فعالان اقتصادی داخلی و خارجی به تجربه‌ای ساده، قابل اعتماد و سریع تبدیل کرده است. این پلتفرم نه تنها یک بازار، بلکه یک شریک تجاری استراتژیک برای ورود به دنیای غنی سنگ‌های صادراتی ایران محسوب می‌شود.

